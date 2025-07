LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | gran tempo di Henderson cresce l’attesa per Longo Borghini

Il Giro d’Italia Femminile 2025 si accende con emozioni e sfide mozzafiato, mentre gli appassionati seguono in diretta le tappe più intense. Oggi, cresce l’attesa per Longo Borghini, con grandi protagoniste come Henderson e Cecchini. La battaglia è aperta: chi saprà imporsi sulla strada? Clicca qui per aggiornare la diretta live e non perdere nemmeno un istante di questa avvincente corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:58 Sul percorso anche Giada Borghesi (Human Powered Health) ed Elena Cecchini (Team SD Worx-Protime). 12:56 Partita Marianne Vos. La veterana olandese del Team Visma – Lease a bike è sempre un osso duro per le avversarie. 12:54 Sesto tempo provvisorio all’arrivo per Pfeiffer Georgi (Team Picnic PostNL). La britannica paga 28 secondi alla connazionale Henderson. 12:53 Ricordiamo che le ultime due a partire saranno la belga Lotte Kopecky (14.05) ed Elisa Longo Borthini (14.07). 12:52 Questa la top 5 provvisoria all’arrivo: 1-Anna Henderson (GBR, Lidl-Trek) 17. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: gran tempo di Henderson, cresce l’attesa per Longo Borghini

