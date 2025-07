Calciomercato Milan Schira | Adli offerto al Sassuolo | non rientra nei piani

Il calciomercato del Milan si infiamma con una notizia sorprendente: Yacine Adli, il centrocampista francese offerto al Sassuolo, sembra essere ai margini di un progetto che non lo vede più protagonista. Con il suo status di fuori rosa e l’interesse da parte del club neroverde, la sua possibile partenza apre nuovi scenari per la rosa di Milano. La domanda ora è: quale sarà il prossimo capitolo di questa intricata operazione di mercato?

Calciomercato Milan, centrocampista offerto al Sassuolo: Yacine Adli è fuori rosa e non rientra nei piani di Max Allegri e Igli Tare.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Futuro in bilico per Adli! Il Milan valuta la cessione in Russia, ma il giocatore non sembra convinto. Contratto in scadenza nel 2026: cedere ora o puntare su di lui?

Adli: c'è lo Spartak L'offerta

Calciomercato Milan, Tare lo mette alla porta: la cessione è imminente! - Il ds del Milan, Igli Tare, sta lavorando anche sul mercato in uscita: il calciatore rossonero è sempre più vicino alla cessione. Scrive spaziomilan.it

Adli fuori dal Milan ma nel mirino di una big europea: l’offerta al centrocampista francese - Il Milan è attivamente impegnato nel rafforzare il proprio centrocampo ... Secondo msn.com