Juri Frullatori trovato morto davanti al portone di casa l’amico ai carabinieri | L’ho trascinato io fin lì Il corpo bagnato e mezzo nudo

Un episodio inquietante scuote Manciano: Juri Frullatori, 35 anni, è stato trovato morto nell’androne del suo edificio. La scena lascia molti quesiti aperti: il suo corpo bagnato e mezzo nudo suggerisce un tragico episodio di violenza o di lotta. La scoperta, fatta da un vicino di casa, ha portato alla luce un mistero che gli inquirenti stanno cercando di ricostruire. La vicenda solleva interrogativi sulla reale dinamica di quanto accaduto e sul motivo dietro questa tragica perdita.

Juri Frullatori, 35 anni, è stato trovato morto nella mattinata di domenica 6 luglio nell’androne del palazzo in cui abitava, a Manciano, in provincia di Grosseto. A dare l’allarme è stato un vicino di casa, che ha scoperto il corpo riverso sulle scale. Il cadavere era tutto bagnato e sembrava già evidente agli inquirenti che fosse stato trascinato lì, mentre il decesso fosse avvenuto altrove. Le prime ricostruzioni: «L’ho trascinato io». Secondo quanto riportato da maremmaoggi.net, Frullatori avrebbe trascorso la serata di sabato con un amico, già ascoltato dai carabinieri nelle ore successive al ritrovamento. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: juri - frullatori - trovato - morto

Trovato morto a 35 anni, mistero sulle cause; Juri Frullatori trovato morto davanti al portone di casa, l'amico ai carabinieri: «L'ho trascinato io fin lì». Il corpo bagnato e mezzo nudo; Juri Frullatori tovato morto a 35 anni davanti a casa, il cadavere riverso a terra e bagnato. L'amico interrog.

Juri Frullatori tovato morto a 35 anni davanti a casa, il cadavere riverso a terra e bagnato. L'amico interrogato: «L'ho trascinato io lì» - Juri Frullatori, un ragazzo di 35 anni, è stato trovato morto domenica mattina nell'androne del palazzo dove vive. msn.com scrive

Trovato privo di vita a 35 anni a Manciano: indagini in corso, nessun segno di trauma - Juri Frullatori è stato rinvenuto senza vita nell’androne di casa a Manciano; un amico ha raccontato di averlo trascinato lì dopo un malore, mentre le autorità escludono cause violente e attendono l’a ... Come scrive news.fidelityhouse.eu