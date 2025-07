Strage di Corinaldo Cavallari si laurea e poi si dà alla fuga

Dopo la tragedia di Corinaldo, Cavallari si laurea in carcere e improvvisamente scompare. L’inchiesta ora indaga se la fuga sia stata pianificata e chi possa aver favorito questa decisione, sollevando dubbi sulla gestione della vicenda e sulle responsabilità di eventuali complici. La vicenda rimane avvolta nel mistero, mentre le autorità cercano risposte per fare chiarezza su un episodio che ha scosso l'intera comunità.

Era in carcere dove aveva studiato per laurearsi: l'inchiesta deve chiarire se la fuga è stata organizzata e chi vi ha contribuito L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Strage di Corinaldo, Cavallari si laurea e poi si dà alla fuga

