Casa svaligiata dalle due ladre rom | cittadino 007 le insegue recupera gioielli e soldi

Una scena da film quella che si è svolta ad Ancona, quando un cittadino 007 ha incrociato due ladre rom mentre rientrava a casa, sorprendendole in fuga con gioielli e soldi. La sua prontezza lo ha portato a inseguirle, recuperando ciò che era stato svaligiato. Un episodio che dimostra come il sangue freddo e l’istinto possano fare la differenza in situazioni di emergenza, offrendo speranza e sicurezza alla comunità.

ANCONA - Le ha incrociate mentre rientrava a casa, e loro si affrettavano ad uscire dal palazzo. Uno sguardo rapido, ma sufficiente per memorizzarle. Il sospetto è diventato realtà. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Casa svaligiata dalle due ladre rom: cittadino 007 le insegue, recupera gioielli e soldi

In questa notizia si parla di: casa - svaligiata - ladre - cittadino

Tornano a casa e la trovano svaligiata, ladro incastrato dal Gps dello smartwatch - Tornati a casa dopo una gita, una famiglia di Lagundo scopre la propria abitazione svaligiata. Grazie al GPS dello smartwatch di uno dei membri, le forze dell'ordine riescono a localizzare e denunciare un 53enne di Bolzano, sospettato di furto e porto abusivo di armi.

Casa svaligiata dalle due ladre rom ad Ancona: cittadino 007 le insegue, recupera gioielli e soldi Vai su Facebook

Casa svaligiata dalle due ladre rom: cittadino 007 le insegue, recupera gioielli e soldi; Casa svaligiata dalle due ladre rom ad Ancona: cittadino 007 le insegue, recupera gioielli e soldi; Ladri, incubo senza fine per una famiglia: «Casa svaligiata quattro volte in otto anni».

Casa svaligiata dalle due ladre rom ad Ancona: cittadino 007 le insegue, recupera gioielli e soldi - Le ha incrociate mentre rientrava a casa, e loro si affrettavano ad uscire dal palazzo. Scrive msn.com

Casa svaligiata dalle due ladre rom: cittadino 007 le insegue, recupera gioielli e soldi - Le ha incrociate mentre rientrava a casa, e loro si affrettavano ad uscire dal palazzo. Secondo msn.com