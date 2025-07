Mario Adinolfi ricoverato d’urgenza nella notte al ritorno dall’Isola dei famosi | ha perso troppo peso video

Mario Adinolfi, reduce dall’Isola dei Famosi, ha vissuto un brutto spavento al suo ritorno a Roma: ricoverato d'urgenza in ospedale e visibilmente dimagrito, ha rassicurato i suoi fan che sta bene e si impegnerà in un percorso di ripresa con una dieta adeguata. «Primo giorno a Roma dopo…», è pronto a ripartire con energia e determinazione.

Spavento per Mario Adinolfi. Reduce dalla partecipazione in Honduras a L’Isola dei Famosi, l’ex parlamentare, non appena è rientrato a Roma, è stato ricoverato nella notte in ospedale. Nonostante il malore, Adinolfi ha tenuto a tranquillizzare il suo pubblico: passata la prima notte di spavento, infatti, il suo spirito resta fiducioso nel continuare il percorso di benessere promettendo una dieta adeguata post-Isola. «Primo giorno a Roma dopo 62 giorni di Honduras? Strepitoso esordio con nottata in ospedale. Niente di grave alla fine, ma un gran bello spavento. Perdere decine di chili di peso, stressare il corpo per mesi e poi sottoporsi a un viaggio faticosissimo ha le sue controindicazioni, a quanto pare». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Mario Adinolfi ricoverato d’urgenza nella notte al ritorno dall’Isola dei famosi: ha perso troppo peso (video)

