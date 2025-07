Cina-Regno Unito | aggiornato MoU su rafforzamento cooperazione in materia di copyright

La Cina e il Regno Unito rafforzano la loro collaborazione nel campo del diritto d'autore, siglando un nuovo Memorandum d’intesa che rinnova e amplifica gli impegni precedenti. L’accordo aggiornato rappresenta un passo importante verso una cooperazione più efficace e armonizzata nel settore della proprietà intellettuale, promuovendo uno scambio di competenze e best practice tra i due paesi. Questa collaborazione rafforzata apre nuove prospettive per la tutela dei diritti d’autore a livello globale.

Cina e Regno Unito hanno tenuto venerdi' una riunione intergovernativa ministeriale sugli affari relativi al diritto d'autore. L'Amministrazione nazionale cinese del diritto d'autore e il British Intellectual Property Office hanno rinnovato e firmato una versione aggiornata del Memorandum d'intesa (MoU) sul rafforzamento della cooperazione in materia di diritto d'autore. Il memorandum aggiornato rafforza l'originale Memorandum d'intesa sulla cooperazione strategica Cina-Regno Unito in materia di diritto d'autore firmato nel 2010. In base all'accordo rinnovato, le due parti approfondiranno gli scambi e la cooperazione sulle questioni relative al diritto d'autore, scambieranno regolarmente informazioni giuridiche e tecniche sul diritto d'autore e i diritti connessi, incoraggeranno visite reciproche e programmi di formazione per amministratori e professionisti del settore, e promuoveranno la cooperazione tra organizzazioni di gestione collettiva dei diritti d'autore.

