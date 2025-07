Papa | no a chi mostra fede per etichetta

Il Papa ci invita a riflettere sulla vera natura della fede: non un semplice marchio da mostrare, ma un impegno autentico e quotidiano nel testimoniare il Regno di Dio. La Chiesa ha bisogno di discepoli innamorati, pronti a lavorare con passione ovunque si trovino, piuttosto che di cristiani delle occasioni. Perché la fede genuina si riconosce non in apparenze, ma nelle azioni che trasformano il mondo.

12.31 "La Chiesa e il mondo non hanno bisogno di persone che assolvono i doveri religiosi mostrando la loro fede come un'etichetta esteriore; hanno bisogno invece di operai desiderosi di lavorare il campo della missione, di discepoli innamorati che testimoniano il Regno di Dio ovunque si trovano". Così all' Angelus a San Pietro il Papa, che nel pomeriggio andrĂ a Castel Gandolfo. "Forse non mancano i 'cristiani delle occasioni', che ogni tanto danno spazio a qualche buon sentimento religioso, ma pochi pronti a lavorare ogni giorno". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

