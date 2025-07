Calciomercato Milan nuova offerta del Bologna per Pobega | le cifre

Tommaso Pobega potrebbe trasferirsi nuovamente dal Milan al Bologna in questa sessione estiva di calciomercato. Le ultime notizie. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, nuova offerta del Bologna per Pobega: le cifre

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Calciomercato Milan, il Bologna ha deciso su Pobega - Calciomercato Milan, il Bologna ha preso la decisione definitiva sul futuro di Pobega: adesso è ufficiale. Segnala milannews24.com

LIVE mercato: Bologna, pressing su Pobega. Como: chiesto Ramon al Real - Fabregas non si ferma più: dopo Baturina, Addai, Rodriguez e Kuhn ad un passo, il Como vuole Jacobo Ramòn, 20 anni, per puntellare la difesa. Da gazzetta.it