Monaco analizza | Sinner dà più fastidio ad Alcaraz che viceversa Il n1 è un giocatore costruito variazioni non naturali

Guido Monaco, commentatore di Eurosport, analizza le emozionanti sfide di Wimbledon 2025, dove i nostri italiani si preparano a lasciare il segno negli ottavi di finale. Tra sorprese e protagonisti, il torneo si avvicina al suo momento clou: chi emergerà tra i grandi del tennis mondiale? Scopri tutto nel nuovo episodio di Tennismania – Speciale Wimbledon, in diretta sul canale YouTube di OA Sport. La passione per il tennis non si ferma mai!

Il torneo di Wimbledon 2025 chiude la sua prima settimana e si lancia verso una seconda tutta da vivere. Il torneo del Grande Slam piĂą famoso del mondo è pronto per i match degli ottavi di finale, con 3 italiani che vogliono essere protagonisti. Si è parlato di questo e molto altro nel corso della puntata odierna di Tennismania – Speciale Wimbledon in onda sul canale Youtube di OA Sport. Guido Monaco, commentatore tecnico di Eurosport, ha iniziato la sua analisi in chiare azzurra: “ Penso che portare tre italiani agli ottavi sia un grande risultato. Tre italiani che hanno tutti chance di andare avanti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Monaco analizza: “Sinner dĂ piĂą fastidio ad Alcaraz che viceversa. Il n.1 è un giocatore costruito, variazioni non naturali”

A freddo. La dico diritta. Chi oggi critica Jannik Sinner non capisce nulla di tennis e dovrebbe stare lontano migliaia di chilometri da questo sport. Quello che ha passato lui, costretto a tre mesi di inattività forzata per una vicenda di un’ingiustizia solare, avrebbe Vai su Facebook

