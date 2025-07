Formula 1 GP di Silverstone 2025 | orario griglia di partenza e dove vederlo in TV e streaming

Preparati a vivere l'emozione del GP di Silverstone 2025, il dodicesimo appuntamento della stagione di Formula 1! Con Max Verstappen in pole e le Ferrari pronte a stupire dalla terza fila, l'evento promette scintille. Scopri orari, griglia di partenza e dove seguirlo in TV e streaming per non perdere nemmeno un secondo di questa spettacolare sfida sulla pista britannica. Ecco tutto quello che devi sapere per essere al centro dell'azione!

La Formula 1 2025 torna protagonista con il Gran Premio di Silverstone, in programma oggi, domenica 6 luglio. Dopo il dominio di Max Verstappen nelle qualifiche – che gli è valso la pole position – tutto è pronto per il dodicesimo appuntamento del Mondiale. Le Ferrari scatteranno dalla terza fila, con Charles Leclerc in quinta posizione e Lewis Hamilton sesto. GP Silverstone 2025: la griglia di partenza completa. 1ª fila: Max Verstappen (Red Bull), Oscar Piastri (McLaren). 2ª fila: Lando Norris (McLaren), George Russell (Mercedes). 3ª fila: Lewis Hamilton (Ferrari), Charles Leclerc (Ferrari). 4ª fila: Fernando Alonso (Alpine), Pierre Gasly (Alpine).

