ice cube porta la trilogia da oltre 100 milioni di dollari in streaming mentre continua il quarto film

La trilogia di Friday, con Ice Cube protagonista, conquista nuovamente il pubblico e i critici: oltre 100 milioni di dollari di streaming testimoniano il suo successo senza tempo. Mentre il quarto film continua a essere sviluppato, questa saga rimane un punto fermo della cultura pop, capace di unire generazioni diverse. La sua presenza su piattaforme digitali apre le porte a nuove scoperte e a un rinnovato apprezzamento per un classico intramontabile.

Nel panorama cinematografico contemporaneo, alcune serie di film hanno saputo mantenere un fascino duraturo nel tempo. Tra queste, la trilogia dei film della serie Friday si distingue per il suo impatto culturale e il successo presso il pubblico. Recentemente, tutti e tre i capitoli sono stati resi disponibili in streaming su una delle principali piattaforme digitali, offrendo così l'opportunità di riscoprire questa saga iconica. la trilogia di Friday disponibile in streaming su Peacock. tutti e tre i film della saga sono ora accessibili online. A partire dal 1° luglio 2025, tutti e tre i titoli della serie Friday sono disponibili sulla piattaforma Peacock.