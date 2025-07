Alla Juventus non basta David | il Mondiale per club ha lasciato più incertezze che altro Repubblica

Dopo il Mondiale per club, alla Juventus non basta l’arrivo di Jonathan David per ritrovare l’equilibrio perduto. L’attaccante canadese si candida come promessa, ma da solo non può risolvere le criticità di una squadra che sembra aver smarrito molte certezze. Tudor, già al lavoro, punta a rinforzi mirati e a una rivoluzione in rosa, affinché il club torni a sognare in grande. La strada è lunga, ma i segnali sono chiari: serve un cambio di passo deciso.

Repubblica nella sua edizione cartacea odierna racconta come alla Juventus non basti aver acquistato Jonathan David. L’attaccante canadese è sicuramente un ottimo prospetto ma non può da solo con il suo arrivo aver sistemato le problematiche di una squadra che pare abbia perso (molte) certezze a Mondiale per club terminato. Tudor vorrà altri interventi sul mercato, in generale ha bisogno di liberarsi di certi esuberi. Attualmente, al di là di Yildiz e pochi altri è complesso poter considerare questa Juventus come realmente competitiva. Non basta David alla Juventus, il Mondiale ha tolto certezze (Repubblica). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Alla Juventus non basta David: il Mondiale per club ha lasciato più incertezze che altro (Repubblica)

David Juventus, il Napoli fa sul serio! Confermato l’incontro con gli agenti: ecco il piano del club di De Laurentiis. Cosa filtra - Il Napoli intensifica la sua strategia sul mercato con l'obiettivo di assicurarsi Jonathan David. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli agenti del calciatore hanno già incontrato il club partenopeo, segnando un passo decisivo nella corsa.

