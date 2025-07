Cina | marchi internazionali del lusso cavalcano l’onda della debut economy a Shanghai

Shanghai si conferma il nuovo epicentro del lusso globale, attirando marchi internazionali che cavalcano l’onda della “debut economy”. Nuove boutique, eventi esclusivi e lancio di prodotti innovativi testimoniano l’entusiasmo crescente per questa economia emergente. Questo fenomeno sta ridefinendo il panorama del lusso in Cina, offrendo opportunità senza precedenti ai brand e ai consumatori. Scopri come il lusso internazionale sta scrivendo un nuovo capitolo a Shanghai.

Abbracciando la “debut economy” della Cina, sempre piu’ marchi internazionali del lusso hanno aperto nuovi negozi, organizzato eventi esclusivi e lanciato nuovi prodotti nel polo finanziario del Paese, Shanghai. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma633810763381072025-07-06cina-marchi-internazionali-del-lusso-cavalcano-l-onda-della-debut-economy-a-shanghai Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: marchi internazionali del lusso cavalcano l’onda della “debut economy” a Shanghai

In questa notizia si parla di: cina - marchi - internazionali - lusso

Cina: portavoce, marchi locali offrono piu’ scelta a consumatori globali - La crescita dei marchi locali cinesi sta rivoluzionando il panorama globale, offrendo ai consumatori di tutto il mondo un’ampia gamma di scelte.

“Il diritto internazionale è diventato un osso di seppia, i luoghi nei quali discutere e far valere i diritti internazionali sono totalmente indeboliti” Pierluigi Bersani a #RepIdee25, nel talk “Metafora e politica”, lancia un allarme sull’indebolimento delle istituzioni inte Vai su Facebook

La crisi del mercato del lusso e le scelte della Cina; I marchi di lusso abbandonano i forti sconti in Cina; Lusso, vendite stagnanti nel 2025 per il mercato cinese.

La Cina ambisce ai marchi di lusso Europei - MSN - Chery, gigante tra i costruttori cinesi, ha iniziato una fase di espansione internazionale. Si legge su msn.com

La crisi dei marchi del lusso smentisce l’ottimismo sulla Cina - MSN - Marchi del lusso in crisi nera La crisi dei marchi del lusso sta facendo i conti con la situazione in Asia. Lo riporta msn.com