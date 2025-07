Wimbledon 2025 oggi 6 luglio | via agli ottavi di finale In campo Alcaraz Sabalenka e Rublev – Orari programma e dove vedere i match in diretta

Oggi a Wimbledon 2025, il cuore del tennis batte più forte che mai! Gli ottavi di finale portano in campo stelle come Alcaraz, Sabalenka e Rublev, offrendo emozioni e sfide mozzafiato sui prestigiosi campi dell’All England Club. Scopri orari, programma e dove vedere i match in diretta, perché questa domenica di grande tennis promette di regalare momenti indimenticabili e sorprese da non perdere.

Domenica di grande tennis a Wimbledon 2025: oggi, 6 luglio, si aprono gli ottavi di finale dello Slam inglese, con sfide da non perdere sui campi più prestigiosi dell’All England Club. In primo piano il campione in carica Carlos Alcaraz, che affronta Andrey Rublev sul Centre Court. Grande attesa anche per la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka, opposta alla belga Elise Mertens. Wimbledon 2025, il programma di domenica 6 luglio: match da seguire. Centre Court (dalle 14:30): Sonay Kartal vs Anastasia Pavlyuchenkova. Aryna Sabalenka 1 vs Elise Mertens 24. Andrey Rublev 14 vs Carlos Alcaraz 2. Court 1 (dalle 14:00): Taylor Fritz 5 vs Jordan Thompson. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com