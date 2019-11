“Miracolo” Affetto da paralisi totale | il bimbo di 4 anni cammina per la prima volta

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 28 novembre 2019) La vita che non si arrende e che continua a lottare. È una storia che tocca il cuore quella di Bleu Greenwood, un bambino di Leicester nato con una gravecerebrale. Non era mai riuscito are Bleu Greenwood ma nei giorni scorsi è riuscito a provare quest’emozione unica. Soffriva di scatti incontrollabili e aveva difficoltà anche ad alzare la testa perché i suoi muscoli erano deboli. Si tratta di un vero e proprio miracolo per lui e la sua famiglia, dal momento che i medici non gli avevano dato alcuna speranza. Avrebbe dovuto trascorrere tutta la sua vita su una sedia a rotelle, dal momento che il sistema sanitario nazionale non avrebbe mai coperto le spese per una operazione così complessa e costosa dato il basso tasso di successo. Ma i suoi genitori, Rielle Chapple, 27, e il padre Dale Greenwood, 28, non si sono mai arresi e hanno trovato il modo di farlore. ...

