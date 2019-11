Formula 1 - Abu Dhabi | ultimo round della stagione 2019

Fonte : quattroruote

(Di giovedì 28 novembre 2019)fine settimana in pista per la1: il Gran Premio di Abusi appresta a chiudere la lungache ha già incoronato Lewis Hamilton e la Mercedes campioni del mondo.In gioco cè ancora tanto. Sullo Yas Marina Circuit di Abunon si lotta per i titoli, ma in gioco ci sono ancora diverse sfide che terranno in piedi lo spettacolo. Per esempio, Max Verstappen e Charles Leclerc si giocano il terzo posto in campionato: per una mera questione d'orgoglio, sappiamo bene che entrambi i piloti saranno motivati a fare del loro meglio per conquistarsi questa medaglia di bronzo. Se il pilotaFerrari vorrà passare avanti a Verstappen - che ha ora un vantaggio di 11 punti - dovrà vincere e sperare di vedere l'olandese giù dal podio. A tenere alta la tensione c'è anche la lotta per il quinto posto costruttori tra la Renault e la Scuderia Toro Rosso: questa volta non ...

