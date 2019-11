F1 - GP Abu Dhabi 2019 : Ferrari vuole sfatare un tabù per risollevarsi dopo il suicidio di Interlagos : dopo 20 round spalmati su più di 8 mesi è arrivato ormai il momento dell’ultimo atto della stagione 2019 per il Mondiale di Formula 1: il Gran Premio di Abu Dhabi. Inserita nel calendario del circus nel 2009, la tappa emira in passato è stata decisiva per l’assegnazione del titolo iridato piloti in ben tre occasioni (Vettel in Red Bull nel 2010, Hamilton nel 2014 e Rosberg nel 2016 con Mercedes) lasciando spesso e volentieri ...

Formula 1 - Abu Dhabi - ultimo round della stagione 2019 : ultimo fine settimana in pista per la Formula 1: il Gran Premio di Abu Dhabi si appresta a chiudere la lunga stagione che ha già incoronato Lewis Hamilton e la Mercedes campioni del mondo 2019.In gioco cè ancora tanto. Sullo Yas Marina Circuit di Abu Dhabi non si lotta per i titoli, ma in gioco ci sono ancora diverse sfide che terranno in piedi lo spettacolo. Per esempio, Max Verstappen e Charles Leclerc si giocano il terzo posto in campionato: ...

Formula 1 - power unit tutta nuova per Bottas ad Abu Dhabi : il finlandese partirà in ultima posizione : Il pilota finlandese scatterà dal fondo dello schieramento ad Abu Dhabi per la sostituzione dell’intera power unit “Avrai diversi sorpassi da fare domenica, Valtteri!“, con questo post sui social la Mercedes annuncia in maniera simpatica la penalità a cui andrà incontro Bottas ad Abu Dhabi, dove il finlandese partirà dal fondo dello schieramento. Photo4/LaPresse Il team di Brackley ha deciso di montare una power unit ...

Formula 1 – Bottas spiazza tutti - l’annuncio alla vigilia del Gp di Abu Dhabi è clamoroso : “il mio matrimonio è finito” : Valtteri Bottas annuncia la fine del suo matrimonio: sui social le parole del finlandese sui motivi del divorzio da Emilia E’ tutto pronto ad Abu Dhabi per l’ultimo round della stagione 2019 di Formula 1. Domenica si correrà l’ultimo Gp dell’anno, durante il quale non mancherà sicuramente lo spettacolo. Giornata di importanti notizie… familiari: se Sebastian Vettel è costretto a saltare la conferenza stampa ...

F1 - GP Abu Dhabi 2019 : prove libere. Programma - orari e tv (29 novembre) : Si parte ufficialmente con l’ultimo fine settimana del Mondiale di Formula Uno 2019. Sul circuito di Abu Dhabi, infatti, vedremo le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio della città degli Emirati Arabi. Sullo splendido scenario del circuito di Yas Marina i piloti saranno impegnati in tre ore di prove libere per capire quale vettura si adatterà meglio al particolare lay-out della pista che unisce lunghi rettilinei a curve ...

Formula 1 - niente conferenza stampa ad Abu Dhabi per Vettel : il motivo è… emozionante! : Il pilota tedesco non prenderà parte alla conferenza stampa di oggi, la moglie Hanna infatti ha dato alla luce il terzogenito ritardando la partenza del marito per Abu Dhabi Sebastian Vettel non parteciperà all’ultima conferenza stampa della stagione ad Abu Dhabi, il tedesco infatti ha ritardato ad oggi la partenza per gli Emirati per la nascita del terzo figlio, dato alla luce la scorsa notte dalla moglie Hanna. Un lieto evento che ...

F1 : Sebastian Vettel è diventato papà per la terza volta. Niente conferenza stampa con Leclerc ad Abu Dhabi : Sebastian Vettel può chiudere la sua stagione nel Mondiale 2019 di F1 con un bel sorriso. Il teutonico, reduce dal brutto epilogo del GP del Brasile e dall’incidente con il compagno di squadra Charles Leclerc, è diventato ufficialmente papà per la terza volta. Come rivelano le cronache, la moglie Hanna Prater ha dato alla luce un bel maschietto. Sebastian, già padre di due bambine (Emily di 5 anni e Matilda di 4), starà quindi vicino alla ...

F1 orari e tv - GP Abu Dhabi 2019 : programma - calendario - guida Sky e TV8 : E’ tempo di ultimo fine settimana del Mondiale 2019 di F1 (29 novembre-1° dicembre). Sul tracciato di Yas Marina, ad Abu Dhabi, la Ferrari cercherà di chiudere nel migliore dei modi una stagione dai due volti: male nella prima parte e bene nella seconda. Con i giochi ormai fatti, il tedesco Sebastian Vettel e il monegasco Charles Leclerc andranno a caccia del successo per lasciare il segno e dimenticare il negativo epilogo della corsa ...

F1 - le 5 risposte che dovrà darci il GP di Abu Dhabi 2019 : Si chiude ufficialmente il Mondiale di Formula Uno 2019. Siamo giunti al 21esimo ed ultimo appuntamento, quello di Abu Dhabi, sullo splendido scenario del circuito di Yas Marina. Un Gran Premio che non ha più nulla da dire a livello generale, ma che regalerà ancora spunti importanti. Andiamo a scoprire i più importanti. 1 Che rapporti vedremo in pista tra Charles Leclerc e Sebastian Vettel? La grande domanda del fine settimana. Come saranno i ...

Toto Wolff F1 - GP Abu Dhabi 2019 : “Imparato dagli errori di Interlagos - vogliamo riscattarci” : Toto Wolff non era presente nel GP del Brasile, penultimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Interlagos (Brasile) non è stato una domenica da incorniciare per le Frecce d’Argento, visti il ritiro del finlandese Valtteri Bottas e la penalità comminata al britannico Lewis Hamilton (settimo). Pertanto, nel prossimo round ad Abu Dhabi, l’ultimo del campionato, la scuderia di Brackley vorrà riscattarsi, per rimpinguare ...

Valentino Rossi e un dicembre di fuoco : prima lo “scambio” con Hamilton - poi la 12 Ore di Abu Dhabi con Ferrari. L’agenda del Dottore : Valentino Rossi ha terminato la stagione in MotoGP con i Test di Jerez che si sono conclusi ieri, è stato un 2019 davvero molto difficile per il Dottore che si è classificato al settimo posto nel Mondiale e che è salito soltanto due volte sul podio (secondo in Argentina e ad Austin). L’annata del nove volte Campione del Mondo è stata davvero molto deludente, di poco migliore rispetto al negativo biennio in Ducati, e indubbiamente sono ...

Charles Leclerc stupisce la Ferrari : "Ecco perché sono triste". E promette : "Ad Abu Dhabi darò tutto" : Fari puntati su Abu Dhabi, teatro dell'ultimo gran premio della stagione. Ad appassionare, sono le vicende in Ferrari, con il dissidio palese tra Charles Leclerc e Sebastian Vettel, rivalità definitivamente deflagrata dopo l'incidente-suicidio di Interlagos. La loro rivalità è uno dei pochi temi di