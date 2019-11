Bucci | «Infrastrutture | via le briglie La ripresa può e deve accelerare»

Fonte : ilsecoloxix

(Di giovedì 28 novembre 2019) Intervista al sindaco di Genova, che lancia gli Stati generali dell'Economia lunedì a Palazzo Ducale

Varco001 : RT @donnadimezzo: via lacci e lacciuoli - speranza58 : RT @donnadimezzo: via lacci e lacciuoli - donnadimezzo : via lacci e lacciuoli -