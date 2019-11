Apple Tv+ il catalogo | aggiunta Servant

Servant su Apple Tv+ dal 28 novembre - tutto sul nuovo drama horror di M. Night Shyamalan : Il debutto di Servant su Apple TV+, fissato per giovedì 28 ottobre, segna il ritorno di M. Night Shyamalan al piccolo schermo dopo la cancellazione di Wayward Pines nel 2016. Questo nuovo progetto è frutto della collaborazione con Tony Basgallop e ruota attorno alle strane e spaventose vicende di Sean e Dorothy. La coppia è colpita dalla perdita del proprio bambino ma, anziché affrontare e metabolizzare il dolore, decide di seppellirlo ...

Come annullare abbonamento Apple TV+ : Apple TV+ è disponibile per chiunque a partire dall’inizio di questo novembre. Chi dispone di un abbonamento per studenti ad Apple Music o chi ha acquistato un dispositivo della stessa azienda a partire da settembre, leggi di più...

Lisey’s Story - Joan Allen nel cast della serie Apple Tv+ scritta da Stephen King : Lisey’s Story, Joan Allen nel cast della serie di Apple TV+ con Clive Owen e Julianne Morre scritta da Stephen King. Apple TV+ continua con la sua strategia che gli permette di attrarre attori di alto profilo per le serie tv originali proposte in catalogo. Come se il cast stellare fosse l’unica cosa che importa nello sviluppo di una serie tv (ma ne riparleremo in futuro). Oggi arriva la notizia che Joan Allen si aggiunge al cast di ...

Apple Tv+ - come sono le serie tv e come funziona il servizio : Nel mondo sempre più competitivo degli streaming online, Apple è voluta entrare nella mischia sfruttando al massimo la sua potenza di fuoco: il lancio di Apple Tv+, il suo servizio di streaming, è arrivato in tutto il mondo lo scorso 1° novembre in anticipo rispetto a tanti altri competitor (in particolare Disney+, che da noi arriverà a marzo) e con la promessa di dispiegare non solo investimenti potenti ma anche l’eccellenza degli autori ...

Apple Tv+ arriva in Italia : come funziona e perché la Mela punta sullo streaming : Apple Tv+ è arrivata in Italia. Il prezzo è aggressivo e i grandi nomi ci sono sin da subito. Non ci si aspetti però un'offerta chilometrica: i titoli – tutti originali – sono meno di dieci. Altri ne seguiranno, ma Apple Tv+ non è, e forse non sarà mai, un serbatoio stracolmo di contenuti come Netflix. La scelta, stilistica e finanziaria, è un'altra. come funziona Apple Tv+ Apple Tv+ è stata rivelata, dopo mesi di rumors, lo scorso marzo. È ...

Presentato il trailer di Servant su Apple Tv+ - concentrato di inquietudini e atmosfere horror : Il trailer della serie tv Servant, attesa su Apple TV+ il 28 novembre, si svela con tutta la forza della sua inquietudine. Le immagini del thriller psicologico creato e prodotto da Tony Basgallop insieme a M. Night Shyamalan, Ashwin Rajan, Jason BLunthal, Todd Black e Steve Tisch danno infatti le prime indicazioni sulla natura horror della serie. La storia è quella di Dorothy e Sean Turner, una coppia di Philadelphia profondamente sconvolta da ...

Dickinson su Apple Tv+ supera i limiti dell’assurdo sfoderando stile e ironia da vendere (recensione) : Aspettarsi da Dickinson – su Apple TV+ dal primo novembre – una resa contrita, deprimente e asfissiante della vita della più grande poetessa d'America è il modo migliore per rimanerne delusi. Perché la serie concepita da Alena Smith ha altre idee e altri obiettivi, e li mette in atto secondo anacronismi che schiacciano l'occhio ai post-adolescenti della generazione Z. Il risultato è una teen comedy tanto spiazzante quanto godibile nella sua ...

AppleTV+ - il nuovo servizio di video streaming è arrivato in Italia : Il 1° novembre è arrivato in Italia un nuovo servizio, AppleTV +. Il nuovo servizio a pagamento di video streaming è disponibile anche per le persone che non sono forniti di un dispositivo Apple. AppleTV+ offre la possibilità di guardare i vari contenuti in streaming, sia online che offline, il servizio inoltre è on demand e senza alcuna pubblicità....Continua a leggere

La guida definitiva ad Apple Tv+ : catalogo - apparecchi compatibili - abbonamenti gratis : Il servizio di streaming di Cupertino è partito il primo novembre in oltre 100 Paesi. Ecco la guida definitiva per utilizzarlo al meglio

È arrivato Apple TV+ : Cioè il nuovo servizio di streaming di film e serie tv di Apple: avete voglia di spendere 5 euro al mese per iscrivervi all'ennesima piattaforma?

Apple Tv+ : prezzi e come funziona : A settembre, come ogni anno, Apple organizza il suo evento per presentare al mondo intero il suo ultimissimo iPhone. Da qualche anno a questa parte però, durante l’evento di settembre, Apple presenta nuovi servizi, oltre leggi di più...

Debutta oggi Apple Tv+ - ecco tutto quello che c'è da sapere e le serie tv disponibili : Il mondo dello streaming da oggi 1 novembre a un nuovo concorrente. Attivabile da oggi Apple Tv+, in Italia con le serie tv in lingua originale con sottotitoli e in altri 99 paesi del mondo, con una visione che sta sempre più cambiando.Negli Stati Uniti la tendenza in atto è il passaggio dalla tv cable a pagamento allo streaming, sempre a pagamento ma con meno vincoli e più economico. Grazie allo sport anche l'Italia sta viaggiando in questa ...

Ecco AppleTV+ : quanto costa - come funziona e cosa aspettarsi : È il giorno di AppleTV+. Dal 1° novembre 2019 il servizio di video streaming in abbonamento dell’azienda di Cupertino è attivo anche in Italia. E raggiunge un po' tutti: Apple ha infatti scelto di svincolare il servizio Tv dai dispositivi