Trieste | Mostra Escher dal 18 dicembre

Fermato Trieste - gip : mostrava lucidità : 16.31 Il dominicano Alejandro Stephan Meran Fermato per l'uccisione di due agenti di polizia a Trieste, durante la sparatoria ha mostrato "lucidità" nel portare avanti "l'azione aggressiva". E' quanto rilevato nel decreto di fermo del 29enne. Per il gip non ci sono riscontri oggettivi su una possibile malattia psichica dell'uomo. Subito dopo la sparatoria si era detto che il giovane era affetto da disturbi psichici.