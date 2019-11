Luis Enrique attacca l’ex vice Moreno | “voleva prendere il mio posto Io non l’avrei

Spagna - Luis Enrique caccia Robert Moreno dal suo staff : “è stato sleale - non lo voglio più come vice” : Il ct della Spagna, tornato in sella dopo il periodo di pausa dovuto alla morte della figlia, ha cacciato dal suo staff Robert Moreno, colui che lo aveva sostituito Luis Enrique è tornato, si è ripreso la panchina della Spagna che aveva lasciato lo scorso 19 giugno con la morte nel cuore, dovendo stare vicino alla piccola figlia malata, poi deceduta il 29 agosto. AFP/LaPresse A distanza di quasi tre mesi, Lucho si è ripreso il suo posto, ...

Spagna - ancora polemiche sul ritorno di Luis Enrique. Moreno : “Meglio se sto zitto…” : Dopo la nota diplomatica di ieri Robert Moreno torna a parlare del suo esonero dalla guida della Nazionale Spagnola e del ritorno di Luis Enrique. E stavolta il tono è ben diverso. “Non so cosa sia successo, chiedetelo a Luis Enrique” risponde infastidito ai giornalisti che lo seguono per strada. E aggiunge: “Meglio se sto zitto, se parlo per me va peggio”. Di nuovo, poco dopo, l’ex ct della Roja cerca di ...

Panchina Spagna - Rubiales conferma : Luis Enrique torna ad allenare in vista di Euro 2020 : Qualunque sia l'opinione di ciascuno, riteniamo che l'importante sia la verità. Inizia più o meno così la conferenza stampa della federazione spagnola, con l'immediata conferma di una notizia che era nell'aria dopo l'ultima partita di qualificazione agli Europei 2020 della Selección spagnola: Luis Enrique tornerà ad essere il CT della Spagna. Il presidente della RFEF (la federcalcio spagnola), Luis Rubiales, prova a ricostruire in ordine ...

Spagna - Luis Enrique torna ct dopo la morte della figlia : caos nello spogliatoio. Il suo ex vice e i giocatori disertano conferenza stampa : La nazionale spagnola di calcio è nel caos. Ha segnato 5 gol alla Romania, è certa di essere testa di serie al prossimo Europeo, ma la decisione della Federcalcio iberica di sostituire l’attuale ct, Roberto Moreno, e di far tornare Luis Enrique, che si era dimesso per assistere la figlia malata e poi deceduta, ha scatenato polemiche. Moreno, che era il vice dell’ex allenatore della Roma, ha condotto brillantemente la Roja alla qualificazione e ...

“Il posto è sempre stato suo” - Luis Enrique torna ct della Spagna : “Luis Enrique è ed è sempre stato il leader di questo progetto. Aveva la nostra promessa che avremmo tenuto le porte aperte per lui”. Luis Enrique è di nuovo il ct della nazionale spagnola. Lo era prima della tragedia personale e torna “al suo posto”, come annuncia in conferenza stampa il presidente della RFEF (la Federcalcio spagnola) Luis Rubiales. L’ex tecnico della Roma aveva lasciato la guida della ...

Spagna - è caos in Nazionale : via Moreno torna Luis Enrique - calciatori in rivolta : La ‘manita’ alla Romania e la certezza di essere testa di serie al prossimo Europeo, ma in casa Spagna è caos. La Rfef, Federcalcio spagnola, ha infatti deciso di sostituire l’attuale ct, Roberto Moreno, e di far tornare Luis Enrique, che si era dimesso per assistere la figlia malata, poi deceduta. Moreno, che era il vice dell’ex allenatore della Roma, ha condotto brillantemente la Roja alla qualificazione e si ...

