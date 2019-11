Trump più vicino alla pace con Xi sui dazi | ma entra a gamba tesa su Hong Kong

Trump più vicino alla pace con Xi sui dazi - ma apre il fronte Hong Kong : Nel giorno in cui Stati Uniti e Cina sembrano più vicini che mai a una pace commerciale, Washington apre il fronte Hong Kong con il pubblico sostegno di Donald Trump ai manifestanti.Una telefonata tra il segretario del Tesoro americano Steve Mnuchin e il vicepremier cinese Liu He sembra aver sbloccato la situazione sulla cosiddetta ‘fase uno’ dell’accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina. Nel corso della conversazione ...

Kievgate - Trump : “Impeachment? Non hanno nulla. La controinchiesta sul Russiagate svelerà il più grande scandalo della storia Usa” : Lo scambio tra gli aiuti militari a Kiev e l’inchiesta per corruzione sul figlio di Joe Biden è fantasia. Perciò “penso che sia molto difficile fare l’impeachment quando non hanno assolutamente nulla”. Parola di Donald Trump. In un’intervista a Fox News, il presidente degli Stati Uniti ha spiegato che se la Camera voterà a favore, darà il benvenuto al processo al Senato. Il capo della Casa Bianca ha sostenuto di aver ...

La pastora di Trump dice 'Più sei ricco - più Gesù ti ama' : L’era dei telepredicatori è finita, ma non tramontata: si è evoluta in qualcosa di più grande, potente ed efficace, e Paula White ne è certamente la prova. Figura molto controversa, ma in continua ascesa negli ambienti religiosi e politici a stelle e strisce, è oggi la consigliera spirituale o “pastora” personale del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ormai fa parte dello staff della Casa bianca. Gesù ama i ricchi Paula White è una ...

Verso presidenziali Usa - Trump perde la Virginia. Ma il Kentucky brucia di più : Election Day 2019 amaro per Donald Trump, mentre la sua difesa sulla richiesta di impeachment comincia a scricchiolare e dal 13 novembre gli americani potranno vedere in tv le deposizioni dei testimoni al Congresso. Tempi duri per il capo della Casa Bianca. Presentato dal vice presidente, Mike Pence, come un "referendum su Trump", il primo test dopo l'avvio della procedura per la messa in stato d'accusa, ad un anno dalle presidenziali del 2020, ...

Trump sul Russiagate : "Indagine Barr-Durham tra le più importanti della storia americana" : “Vedremo cosa succede”. Con queste parole Donald Trump commenta su Fox News l’indagine sul Russiagate condotta dall’attorney general William Barr e dal procuratore John Durham. “Non sono coinvolto - ha detto il presidente Usa - spetta a loro (Barr e Durham, ndr). Potrei essere coinvolto, se volessi, ma ho scelto di non essere coinvolto. Spetta a Barr”. Per Trump, “l’indagine di Durham è ...

Trump elimina al Baghdadi. Missione compiuta - si torna a casa : Per Donald Trump l’eliminazione di Abu Bakr al Baghdadi è una potente vittoria d’immagine. Ottima soprattutto sul fronte interno, come lo fu per Barack Obama la notte in cui fu ucciso Osama bin Laden. Con un’aggiunta, stavolta: la fine dell’autoproclamato “califfo” dello Stato Islamico serve al presidente americano per giustificare il ritiro dalla Siria. E ora, probabilmente, anche ...

Al-Baghdadi - Trump : “Morto da cane come un codardo. Ora il mondo è più sicuro” : Il leader dell’Isis Abu Bakr Al-Baghdadi “era un uomo malato e depravato, violento”. Lo afferma Donald Trump aggiungendo che “ora il mondo è un posto più sicuro”. E ha spiegato: “Al-Baghdadi è morto come un cane, come un codardo, mentre urlava e piangeva” e “ha portato con sé tre bambini”. Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, parlando dalla Casa Bianca, dicendo che “bisogna dirlo ...

“Where’s my Roy Cohn?” - disse Trump. L'avvocato più manipolatore e temuto d'America in un doc imperdibile : “Dov’è il mio Roy Cohn ?”invocò ad alta voce Donald Trump quando i federali avviarono l’indagine sulle interferenze russe nelle elezioni del 2016. Non casualmente “Where’s my Roy Cohn?” è il titolo di un esplosivo documentario di Matt Tyrnauer rimbalzato dal Sundance al cartellone della Festa di Roma. Esplosivo perché fa luce sul burattinaio politico di una destra americana ...

Usa - morto il leader dem Cummings : era uno dei più fermi oppositori di Trump in Congresso : Lutto nel Congresso Usa. È morto a Baltimora all’età di 68 anni il deputato democratico Elijah Cummings. Figlio di una famiglia di mezzadri afroamericana, Cummings era diventato una delle voci più critiche di Donald Trump e attualmente guidava la commissione vigilanza della Camera, una di quelle coinvolte nell'indagine per l'impeachment del presidente.Continua a leggere

Trump riceve Mattarella alla Casa Bianca. Scontro sui dazi - il Capo dello Stato : «Accordo subito». Il presidente Usa : «Italia paghi di più alla Nato» : «I rapporti con l'Italia sono ottimi, non sono mai stati così buoni». Lo ha detto Donald Trump allo Studio Ovale accogliendo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella,...