Si depila le gambe e va in spiaggia | dopo qualche giorno va in coma

Fonte : baritalianews

(Di martedì 26 novembre 2019) Una donna di 44 anni, Dana Sedgewick, ha vissuto un’esperienza davvero terribile. Und’estate si èta lee poi è andata in. Aveva notatolazione che sulla gamba le era spuntato un piccolo brufoletto che sanguinava ma non aveva dato alcun peso.cominciò ad avvertire una sensazione di malessere generale e nausea tanto che andò in ospedale dove la visitarono e le diedero una cura antibiotica. Ma la mattinala figlia la trovò a letto incosciente. Leerano piene di sangue sottopelle e fu trasportata immediatamente in ospedale dove le dissero che l’infezione batterica che aveva contratto era davvero grave. Attraverso quella piccola ferita che aveva sulla gamba a seguito dellazione, i batter erano penetrati e avevano iniziato a magiare tutto il tessuto della pelle. Le sueerano ...

