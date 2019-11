Schiavi della burocrazia Per completare un ponte non ci bastano 15 anni

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 26 novembre 2019) Stefano Zurlo Il presidente dell'Ance, Gabriele Buaia: un labirinto di norme e pareri. Per uscirne accorciamo la filiera Troppe norme. Troppi pareri. Troppe voci. Troppo tempo. «Troppo di tutto - sbotta Gabriele Buia, presidente dell'Ance, l'Associazione nazionale costruttori edili - attraversiamo una perenne emergenza, il dissesto idrogeologico avanza come una lebbra ma noi siamo sempre alle prese con la nostra devastante, con le procedure bizantine, con i soldi che alla fine restano in qualche cassetto». Domenica è caduto un viadotto sulla Torino-Savona. È solo l'ultima di una serie infinita di sciagure. Come ne usciamo? «Purtroppo, che si tratti di riparare una galleria o di costruire una nuova strada, le cose non cambiano. Si entra in un labirinto». Un labirinto? «Sì. Io per un singolo intervento ho conteggiato tredici pareri. E parliamo di una strada a ...

Shigheru1976 : RT @andrea23blog: @reuters_italia Almeno ora accetta la moneta unica? Un grave errore di #Salvini. Infatti, questo è il primo passo per acc… - eulife65 : «L’ho presa in braccio, era gelida»: il miracolo della bimba salvata in mare a Lampedusa - alpha_joe1 : @giornalettismo della serie,questa volta ci è andata di lusso a scapito della sfiga altrui. Speriamo nn sia stato u… -