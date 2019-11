Pierpaolo Pretelli e Ginevra Lambruschi | è già finita | lite a Pomeriggio 5

Pierpaolo Pretelli fidanzato con Ginevra Lambruschi : “Conosciuta da poco” : Pomeriggio 5, Pierpaolo Pretelli annuncia di essere di nuovo fidanzato : la fortunata è Ginevra Lambruschi Pierpaolo Pretelli ha una nuova fidanzata: Ginevra Lambruschi ! Ovviamente non è un nome sconosciuto ed è per questo che lo scoop di Pomeriggio 5 non è passato inosservato. Barbara d’Urso ha invitato Pierpaolo per fare un po’ di gossip, ma […] L'articolo Pierpaolo Pretelli fidanzato con Ginevra Lambruschi : “Conosciuta ...

Ariadna Romero - Vieni da Me : i rapporti oggi con Pierpaolo Pretelli : Ariadna Romero a ruota libera a Vieni da Me: in che rapporti è oggi con Pierpaolo Pretelli Ariadna Romero, modella cubana classe 1986, è sbarcata a Vieni da Me (Rai 1), raccontandosi a Caterina Balivo. La showgirl, volto noto del panorama televisivo italiano, ha parlato a ruota libera, ripercorrendo le tappe della sua vita professionale […] L'articolo Ariadna Romero, Vieni da Me: i rapporti oggi con Pierpaolo Pretelli proviene da Gossip e ...