Clima | ‘Nemo’ rischia di sparire | il pesce pagliaccio non si adatta

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Il cambiamentotico, e la conseguente distruzione della barriera corallina, stanno per uccidere ‘Nemo’, ildal quale la Pixar trasse il protagonista di un indimenticabile film per bambini. Ilvive in un rapporto simbiotico particolare con l’anemone di mare, trovando riparo tra i suoi tentacoli (dal cui veleno è immune) e offrendogli in cambio residui di del cibo di cui si nutre. Un team del Centro nazionale di ricerca scientifica francese ne ha osservato il comportamento a largo dell’isola di Kimbe, in Papua Nuova Guinea. Sia gli anemoni che i pescisi affidano al corallo per poter sopravvivere, ma questo, svanendo, sta creando loro grandi sfide dimento: “Il successo riproduttivo di una popolazione è dato dalla capacità dimento“, spiega il ricercatore Benoit Poujol, e ilha un ciclo ...