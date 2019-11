34 persone sono state arrestate a Como per evasione fiscale e bancarotta fraudolenta

19 persone sono state arrestate a Napoli - con l’accusa di far parte del clan camorristico Mauro del rione Sanità : Martedì mattina a Napoli sono state arrestate 19 persone con le accuse di associazione a delinquere di stampo camorristico, associazione a delinquere dedita al traffico di stupefacenti, estorsioni aggravate dal metodo e dalla finalità mafiosa. Farebbero parte del clan camorristico

Per il consigliere comunale di Genova le persone intrappolate nel maltempo sono “babbi di minchia” : Sergio Gambino, consigliere comunale di Genova con delega alla Protezione Civile, non ha trovato di meglio che definire "babbi di minchia" delle persone intrappolate all'interno delle proprie automobili in un sottopasso allagato. L'amministratore ha pronunciato la frase parlando con il governatore Giovanni Toti.Continua a leggere

Almeno 12 persone sono morte per una frana in Kenya : Almeno 12 persone sono morte a causa di grandi frane, nella contea di West Pokot, una delle 47 contee in cui è diviso il Kenya. Le frane, che hanno colpito i villaggi di Nyarkulian e Parua, sono state causate dalle

A Genova ci sono stati allagamenti a causa delle forti piogge e 19 persone hanno dovuto lasciare le loro case : A Genova ci sono stati nuovi allagamenti a causa delle forti piogge e nella notte tra venerdì e sabato 19 persone hanno dovuto lasciare le loro case per precauzione. La situazione più grave, ha spiegato il governatore della regione Liguria

Due persone sono morte a Milano nella zona dei Navigli per un incendio : Nelle prime ore di oggi due persone – un uomo e una donna – sono morte per un incendio in una palazzina nella zona del Naviglio Grande, a sudovest del centro. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, ma sembra

Dall’inizio del 2019 in Congo quasi 5000 persone sono morte di morbillo : Dall’inizio del 2019 in Congo quasi 5000 persone sono morte di morbillo, hanno detto le autorità del paese. In tutto ci sono stati circa 250.000 casi di presunto contagio, in quella che l’Organizzazione mondiale della Sanità ha definito la più

Migranti - Open Arms soccorre 73 persone su una barca alla deriva. Emergency : “Molti sono feriti da arma da fuoco e tanti minori soli” : La nave dell’ong spagnola Proactiva Open Arms ha soccorso all’alba 73 Migranti che si trovavano a bordo di una barca alla deriva nel Mediterraneo. Ad annunciarlo su Twitter è Emergency, spiegando che si tratta di “69 uomini, 4 donne, 2 bimbi di 4 e 3 anni e 24 minori che viaggiavano soli. tanti minori che stanno viaggiando completamente soli”, precisando che ci sono “casi di shock traumatico, ustioni di secondo e ...

Migranti - la Ocean Viking salva 30 persone : ora a bordo ci sono 125 naufraghi in attesa di un porto : "La Ocean Viking ha appena salvato 30 persone da una barca in vetroresina in pericolo. La barca è stata individuata tramite il binocolo dal ponte. I sopravvissuti riferiscono di essere in mare dalla notte scorsa. Ora ci sono un totale di 125 persone salvate a bordo della nave": così la nave umanitaria di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere annuncia il soccorso di 30 Migranti. La Ocean Viking è ancora in attesa di un porto sicuro che aveva ...

Antonio Albanese : “Dobbiamo reagire a strani virus che girano in Italia. Le persone hanno più paura di prima - ma sono paure manovrate” : “Amo la comicità in modo viscerale, ma fare questo lavoro è diventato sempre più difficile perché la realtà supera ogni forma di immaginazione. Per quanto sia sopra le righe, Cetto è ormai un moderato e questo mi spaventa”. Parola di Antonio Albanese che, a distanza di sette anni, torna a vestire i panni di Cetto La Qualunque. Si tratta del terzo capitolo della saga dedicata al simbolo dei politici ciarlatani e corrotti, Cetto C’è senza ...

C’è stato un attacco aereo di Israele a Damasco - in Siria : almeno due persone sono morte : Nella notte tra martedì e mercoledì c’è stato un attacco aereo di Israele in Siria, nella periferia di Damasco. Le prime notizie parlano di una casa di civili colpita e di almeno due morti e diversi feriti. Israele ha detto

“Sono almeno 106 le persone uccise in 21 città dell’Iran”. La denuncia di Amnesty : Dieci anni anni dopo la rivolta del 2009, che vide i giovani iraniani in piazza contro i brogli nelle elezioni presidenziali, la Repubblica Islamica ha assistito a una nuova ribellione soffocata nel sangue e si prepara a mettere in funzione la forca per chi voglia mettere in discussione il regime. “Sono almeno 106 le persone uccise in 21 città dell’Iran” negli scontri degli ultimi giorni, ha denunciato Amnesty ...

Almeno 15 persone sono morte per un’esplosione in una miniera nel nord della Cina : Almeno 15 persone sono morte in seguito a un’esplosione in una miniera di Pingyao, nel nord della Cina. Lo ha scritto l’agenzia di stampa Xinhua, spiegando che ci sono anche nove feriti. Secondo le prime informazioni l’esplosione è stata causata da