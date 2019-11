Porto Cesareo | mangia polpette di polpo e trova un amo | operata d' urgenza a Lecce

Maltempo Puglia : una tempesta a Porto Cesareo scoperchia un’antica tomba : Un’antica tomba probabilmente di epoca romana è stata riportata alla luce dalla violenta tempesta di acqua e vento che ha sferzato martedì e mercoledì scorsi Porto Cesareo, nel Salento. La tomba è stata scoperchiata sul bagnasciuga di fronte a Torre Chianca, l’antica torre di vedetta della marina cesarina, in un’area dove gli esperti avevano già ipotizzato la presenza di una necropoli. A segnalare l’accaduto sono stati ...

Maltempo - violente mareggiate con raffiche di oltre 100km/h : gli effetti del Ciclone Mediterraneo su Gallipoli e Porto Cesareo [FOTO e VIDEO] : Nelle scorse ore, il Ciclone Mediterraneo ha pesantemente colpito le regioni meridionali e il Nord-Est, in particolare Venezia è stata messa in ginocchio da un’alta marea record a causa dei forti venti di scirocco. Anche la Puglia ha subito pesanti danni dal Maltempo. Con i venti che soffiavano con raffiche di oltre 100km/h, le mareggiate hanno avuto effetti devastanti sulle aree costiere. Come mostrano le immagini della gallery ...

Italia sotto lo scacco del maltempo : tromba d'aria a Porto Cesareo - spiagge erose a Riccione : Non solo Venezia. Da nord a sud l’ondata di maltempo sta investendo numerose località, provocando danni e forti disagi. Rimini, Napoli, Matera, Policoro, Porto Cesareo. Queste le località che nelle ultime ore hanno registrato le peggiori criticità.Rimini e Riccione - Forte vento e pioggia si sono abbattute con forza sull’Emilia Romagna, causando fenomeni di acqua alta lungo tutto la costa. ...

Salento - il maltempo provoca grossi danni a Porto Cesareo : pontili e barche distrutti : Un'altra violenta tromba d'aria ha colpito la notte scorsa il Salento, precisamente il versante ionico e quello adriatico della provincia di Lecce. Secondo quanto si apprende dai media locali e nazionali, i danni maggiori si sono registrati nella nota città turistica di Porto Cesareo, sullo Ionio, che è stata sferzata da venti fortissimi e piogge torrenziali. Stamattina gli abitanti della città si sono svegliati in un clima che pareva uscire da ...

Tromba d’aria a Porto Cesareo - la forza del vento vista dall’interno del bar : ingenti danni : Una Tromba d’aria si è abbattuta a Porto Cesareo, sul litorale jonico della provincia di Lecce, provocando ingenti danni al Porto turistico dove erano ormeggiate decine di barche. La furia dell’evento naturale ha divelto una parte del pontile trascinandolo in acqua. danni pure ad attività commerciali e ad altre strutture in muratura della darsena. Attivato il Centro operativo comunale di protezione civile. Inoltre le scuole sono state chiuse in ...

Maltempo - tromba d'aria a Porto Cesareo : barche trascinate per centinaia di metri. Gallipoli allagata : In Salento gravi al Porto turistico di Ponente e crolli della parte alta di un pontile in muratura e di muretti di recinzione. Un pontile della darsena, lungo 60 metri, è stato sollevato e trascinato via dal vento e dal mare in burrasca e ha portato con sé tutte le barche...

Porto Cesareo - tromba d’aria distrugge pontile e trascina il mare in strada : città in ginocchio : "La furia del maltempo ha messo in ginocchio le nostre coste e l'entroterra oltre ogni previsione" ha spiegato il sindaco della cittadina salentina di Porto Cesareo colpita nelle scorse ore da una violenta tromba d'aria che ha spazzato via tutto lungo la costa provocando ingenti danni a imbarcazioni e locali.Continua a leggere

Maltempo - tromba d'aria a Porto Cesareo : danni al porto turistico : Il Maltempo ha colpito in queste ore anche il Salento (GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE). Una violenta tromba d'aria si è abbattuta su porto Cesareo, causando danni gravi al porto turistico di Ponente e crolli della parte alta di un pontile in muratura e di muretti di recinzione. Un pontile della darsena, lungo 60 metri, è stato sollevato e trascinato via dal vento e dal mare in burrasca e ha portato con sé tutte le barche ormeggiate. ...

Puglia : Porto Cesareo devastata - distrutti ristoranti e barche - grosso pontile trascinato via dal vento : Sono immagini drammatiche quelle che arrivano da Porto Cesareo, nel Salento ionico, dove fra ieri e oggi il vento di scirocco fortissimo ha provocato ingenti danni. Le raffiche prossime ai 100...

Maltempo - violenta tromba d'aria a Porto Cesareo : barche trascinate per centinaia di metri : In Salento gravi al Porto turistico di Ponente e crolli della parte alta di un pontile in muratura e di muretti di recinzione. Un pontile della darsena, lungo 60 metri, è stato sollevato e trascinato via dal vento e dal mare in burrasca e ha portato con sé tutte le barche...

Violente raffiche di vento a Porto Cesareo : danni gravi al porto - Torre Lapillo sommersa dal mare [FOTO] : Fortissime raffiche di vento si sono abbattute su porto Cesareo, in Salento, provocando danni gravi al porto turistico di Ponente e crolli della parte alta di un pontile in muratura e di muretti di recinzione. Un pontile della darsena è stato sollevato e trascinato via dal vento e dal mare in burrasca, trascinando con sé tutte le barche ormeggiate. Centinaia le imbarcazioni ammassate: alcune sul molo, altre nell’area giochi a centinaia di ...