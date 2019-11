Maltempo | un altro crollo in autostrada Voragine di 10 metri si apre davanti agli

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 25 novembre 2019) Unadi circa 10si è aperta nella serata di domenica 25 novembre sull’Torino-Piacenza tra Asti e Villanova, in direzione del capoluogo piemontese, poco prima della barriera di Villanova. L’è chiusa in entrambi i sensi di marcia. Un’auto in transito in quel momento è riuscita ad evitarla per un soffio. La polizia stradale ha bloccato il traffico. Il terreno è sprofondato a causa della pioggia incessante che sta colpendo l’area. Per la giornata di lunedì 25 novembre il Comune di Asti ha deciso di tenere le scuole superiori chiuse.”Questopotrebbe portare a un forte aumento del traffico sulla nostra città che andrebbe ad intasare le vie di accesso cittadine”, ha detto il sindaco di Asti, Maurizio Rasero. Per questo abbiamo deciso di chiudere domani mattina tutti gli istituti superiori della città. Le scuole ...

