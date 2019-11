Ciclismo | Fabio Aru | ‘Ho perso due anni non per colpa mia’

Ciclismo - Fabio Aru a caccia dei critici : “parlano per parlare - che mi dicano in faccia ciò che pensano” : Il corridore sardo suona la carica in vista della prossima stagione, quando sarà chiamato ad un pronto riscatto dopo un pessimo 2019 Il 2019 si è chiuso in maniera alquanto amara, pochi alti e tantissimi bassi che hanno condizionato e non poco l’umore di Fabio Aru. L’obiettivo per il prossimo anno è senza dubbio quello di riscattarsi, riuscendo a zittire quei critici che non credono alla sua risalita. Foto Marco Alpozzi – ...

Ciclismo - Fabio Aru e un inverno per rinascere. Paternità e voglia di rivincita : il Cavaliere dei Quattro Mori vuole scacciare le ombre : Fabio Aru è reduce da due anni veramente difficili, ma soprattutto da un 2019 iniziato in maniera complicata con l’operazione all’arteria iliaca alla gamba sinistra, e conclusosi col ritiro alla Vuelta a España in conseguenza di un virus che lo ha colpito proprio nel momento della verità. L’unica nota positiva per il capitano della UAE Team Emirates, ciclisticamente parlando, è stato discreto un Tour de France. Ma dietro ad una carriera da ...

Ciclismo - gli obiettivi di Fabio Aru nel 2020 : lasciarsi due anni da incubo alle spalle e tornare se stesso : Il 2020 sarà l’anno della verità per Fabio Aru. Il corridore della UAE Team Emirates è reduce da due anni veramente difficili, ma soprattutto da un 2019 iniziato in maniera complicata con l’operazione all’arteria iliaca alla gamba sinistra e concluso col ritiro alla Vuelta a España in conseguenza di un virus che lo ha colpito proprio nel momento della verità. L’unica nota positiva? Un discreto Tour de France. Ed è quindi giunta ...

Ciclismo – Fabio Aru è diventato papà : è nata la piccola Ginevra [FOTO] : Che gioia per Fabio Aru: il ciclista sardo è diventato papà oggi della piccola Ginevra Dopo una stagione difficile e complicata, Fabio Aru sfoggia finalmente un sorriso speciale: il ciclista sardo è diventato oggi papà. Il ciclista dell’UAE Emirates ha annunciato la lieta notizia questa mattina con una tenerissima foto della compagna Valentina e della piccola Ginevra: “tutta la mia Vita in una fotoBenvenuta Ginevra ...