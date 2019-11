Arrestato uno degli hacker che hanno “bucato” il profilo del fondatore di Twitter

Arrestato uno spacciatore - a casa sua oltre alla droga anche i personal computer rubati all'università di Trapani : Nell’ambito di un’attività di contrasto alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri di Trapani hanno Arrestato un 40enne del luogo, Leonardo Rubino. L’uomo, nel corso di una perquisizione personal e e domiciliare è stato trovato in possesso 81,52 grammi di hashish e 1,81 grammi di cocaina suddivisi in 10 dosi. oltre alla droga è stato rinvenuto anche tutto l’occorrente che ne consentisse il confezionamento e la vendita. ...

Egitto - Arrestato di nuovo uno dei legali di Regeni : accusato di terrorismo - ma negli ultimi due anni è rimasto in carcere : Quando stamattina Ibrahim Metwaly Hegazy è stato raggiunto dai membri della Sicurezza Nazionale egiziana nella stazione di polizia di Kafr El-Sheikh, al Cairo, l’avvocato ha sperato che per lui le porte della detenzione, dopo oltre due anni, si sarebbero riaperte. Non immaginava certo che, invece della scarcerazione ordinata dalla Procura del Cairo lo scorso 14 ottobre, l’attivista dell’Ecrf (la Commissione egiziana per i diritti e le libertà), ...