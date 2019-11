Tony Effe risponde a Ion | ' Vengo dalla strada | so come ci si comporta'

Ion insulta e dissa Tony Effe e Gallagher : 'Sei stato con la ragazza di Traffik' : Nel pomeriggio di oggi 21 novembre Ion si è conquistato le attenzioni di molti appassionati di rap italiano, soprattutto di nuova generazione. Il rapper e pugile ha infatti pubblicato 'Parola d'onore', un brano che contiene svariati dissing a diversi esponenti di spicco della nuova scena rap-trap romana, accompagnandoli poi ad una lunga serie di insulti, alcuni a dir poco pesanti, diffusi via Instagram. Gli insulti, in alcuni casi accompagnati ...

Tony Effe esce con il videoclip Bassotto. E dona i soldi al canile di Milano : Tony Effe e la Dark Polo Gang non sbagliano un colpo e la loro “Bassotto” è già della top5 di Spotify. La canzone è la prima del nuovo progetto del gruppo, che oltre a Tony Effe vede protagonista anche la piccola Cookie, il bassotto dal quale ultimamente il cantante non si separa mai e che è protagonista del videoclip, uscito in queste ore. Il trapper di origini romane si è affezionato immediatamente alla sua dolcissima Cookie e la vicinanza con ...

Tony Effe (Dark Polo Gang) : fuori ora il video del nuovo singolo “Bassotto” : Cookie grande protagonista The post Tony Effe (Dark Polo Gang): fuori ora il video del nuovo singolo “Bassotto” appeared first on News Mtv Italia.

Tony Effe - dopo le critiche al cane da 5mila euro : dona stessa cifra a un canile : Tony Effe è tornato con il nuovo singolo, "Bassotto", dedicato al suo ormai famoso cagnolino Cookie che, per l'occasione, compare come una star sulla cover del singolo. Lo stesso bassotto che, mesi fa, fece finire Tony Effe al centro di una polemica social per il suo valore. Il trapper della Dark Polo Gang, infatti, confessò di averlo pagato cinquemila euro e molti follower non gradirono lo spreco di denaro e la sua ostentazione. Un episodio non ...

Milano - Tony Effe dona 5000 euro al canile : 'Dopo aver preso Cookie era giusto farlo' : È appena uscito il suo nuovo singolo intitolato "Bassotto", nella cui cover è immortalato anche il suo ormai popolare cane Cookie, ma Tony Effe sembra aver interesse a contribuire anche al benessere dei cani più sfortunati, nello specifico quelli più anziani costretti a spendere la propria esistenza all'interno di un canile. Il trapper romano ha infatti deciso di donare ben 5.000 euro al canile del Comune di Milano. La somma versata da quello ...

Ion insulta e prende in giro Dark Polo Gang e Mambolosco : 'Tony Effe nano da giardino' : Nel pomeriggio di oggi Ion si è scagliato contro gli ex amici della Dark Polo Gang manifestando astio e formulando diverse prese in giro, a dir poco decise e denigratorie, nei confronti di tutti e tre i membri del collettivo trap capitolino e, in modo particolare, contro Tony Effe. Nel mirino dell'artista romano – che non può sicuramente essere considerato un rapper mainstrem ma è comunque conosciuto da molti appassionati, soprattutto nella sua ...