Maratona T-Fast 42 km 2019 cancellata! L’allerta meteo rende impossibile gareggiare

Fonte : oasport

(Di domenica 24 novembre 2019) Il maltempo ha sconfitto atleti e organizzatori. Tutti gli eventi T-42k – Ladella città di Torino, T-8k e GIMAX T-Jr. Run, infatti, in programma oggi domenica 24 novembre, sono stati annullati per ordinanza della Città di Torino, su richiesta del Comune di Moncalieri. Queste informazioni giungono per mezzo di un comunicato stampa che spiega le motivazioni di questa cancellazione. «Ieri sera c’era allerta arancione, quindi tutto era possibile. Abbiamo sentito le autorità competenti alle 21:30 e tutto era sotto controllo – spiega Alessandra Viano, amministratrice di Team Marathon – La situazione si è modificata stamattina, a Moncalieri è prevista una piena per le 11:00 e si è già verificata una parziale inondazione delle strade. Data la situazione più che critica, il Comune di Moncalieri ha deciso che non poteva dare l’autorizzazione al passaggio della ...

