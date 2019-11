Maltempo | crolla un tratto del viadotto sulla A6

L'Italia flagellata dal Maltempo : sulla Torino-Savona crolla un viadotto : Tiziana Paolocci Cede un tratto della A6, morta una donna in un fiume. Esonda il Lago di Como, il Po invade i Murazzi. Straripa il Sarno, Calabria sott'acqua Di Maio: «Via le concessioni» Frane, smottamenti, esondazioni, comuni isolati e cittadini sfollati. È un bollettino di guerra, quello che si lascia alle spalle il passaggio dell'ennesima ondata di maltempo, che ieri ha flagellato Liguria, Piemonte, Venero e Calabria causando ...

Maltempo Calabria : crollati edifici vicino a vecchia frana a Vibo Valentia : A seguito delle intense piogge, sono crollate due costruzioni vicino ad una frana attiva dal 2006, in località Triparni, frazione di Vibo Valentia. Si tratta di due strutture inutilizzate da tempo. Il rumore del crollo ha svegliato la popolazione facendo scattare l’allarme. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno transennato la zona, allargando l’area di pericolo. Il dissesto nell’area è iniziato il 3 luglio 2006, giorno ...

Maltempo - il viadotto dell’A6 Torino Savona non è crollato : l’ha travolto una frana enorme [FOTO e VIDEO SHOCK] : Non è crollato il viadotto dell’Autostrada Torino-Savona, l’A6, dove ieri s’è temuto il peggio. Fortunatamente non ci sono state vittime, ma è importante specificare come non ci sia stato alcun crollo strutturale ma una frana, enorme, che ha travolto la struttura dell’autostrada. Nella zona durante il weekend si sono verificate piogge alluvionali (oltre 500mm di precipitazione nell’arco di 48 ore), tanto che tra ...

Maltempo - pioggia e frane : crolla viadotto della Torino-Savona. LIVE : In Piemonte una voragine si è aperta sull'A21. Il corpo di una donna travolta dal fiume Bormida è stato recuperato nell'Alessandrino. Oggi allerta rossa in Emilia Romagna; arancione in Abruzzo, Calabria, Piemonte, Veneto, Marche, Lombardia e Puglia

Maltempo - crolla un palazzo a Maddaloni : famiglie sgombrate - “stanotte dormiremo in auto” : A causa della pioggia, questa sera, è crollato un palazzo disabitato in via Nino Bixio a Maddaloni (Caserta). Per fortuna non si registrano feriti e danni a cose ma sono state sgombrate per sicurezza, dai vigili del fuoco di Caserta, polizia municipale e carabinieri di Maddaloni, quattro famiglie, residenti nello stabile confinate con l’edificio ceduto. “dormiremo in macchina con mio figlio e mio marito, questa notte, perché ...

Savona - disagi per il Maltempo : crolla un viadotto sulla A6 vicino ad Altare : Le previsioni meteo avevano già annunciato che ci sarebbero stati molti disagi a causa del maltempo, che ormai da ieri sabato 23 novembre sta colpendo tutta l'Italia, in particolare le regioni settentrionali, con l'ennesima perturbazione di questo mese. Una delle situazioni più critiche però si sta verificando in Liguria, soprattutto nel savonese, dove è crollato un viadotto sulla A6, nei pressi della cittadina di Altare. I motivi del cedimento ...

Maltempo : crollano pezzi di luminarie in una chiesa in Salento : La pioggia battente e il forte vento che hanno colpito il Salento hanno fatto crollare a Presicce alcuni pezzi delle luminarie allestite nei giorni scorsi davanti alla chiesa di Sant’Andrea, in occasione dei festeggiamenti per una ricorrenza prevista il 30 novembre. Le forti raffiche di vento hanno minato la stabilita’ delle installazioni luminose e una di queste si e’ abbattuta sui gradini d’ingresso della chiesa, in un ...

