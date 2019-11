Pallanuoto | A1 2019-2020 | risultati e classifica dell’ottava giornata Due partite

Fonte : oasport

(Di sabato 23 novembre 2019) Ottavaper il campionato dimaschile di Serie A1. Un turno condizionato dal maltempo: due infatti le, in terra ligure, che sono state rimandate a data da destinarsi a causa dell’allerta per le forti piogge. In vetta nessun problema per la Pro Recco che come al solito va a valanga, a sorpresa però il colpaccio della Sport Management che in casa batte 8-5 l’AN Brescia. Ne approfitta l’Ortigia che resta in solitaria in seconda piazza. Andiamo a rivivere laodierna con ie la nuova. 8^– sabato 23 novembre CC Ortigia-Campolongo Hospital RN Salerno 9-7 Circolo Nautico Posillipo-Pro Recco 2-20 Iren Genova Quinto-Lazio Nuoto – rinviata Telimar-CC Napoli 15-8 RN Savona-RN Florentia – rinviata Sport Management-AN Brescia 8-5 Roma Nuoto-Trieste 12-12PRO ...

Teleradiopace : Pallanuoto, Lavagna perde di un gol. Rapallo femminile ok contro il Florentia - Teleradiopace : Pallanuoto A2, partita difficile per il Lavagna 90 in casa contro il Metanopoli - LiguriaNotizie : Pallanuoto, Recco-Posillipo: i precedenti della Classica -