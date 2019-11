Milan-Napoli | Alvino | ”Non è un pareggio inutile | usatelo come cattivo esempio”

Milan-Napoli - la società commenta il match : ”Si riparte da qui” : Milan-Napoli: il commento sul sito ufficiale degli azzurri MILAN NAPOLI COMMENTO – Terminato il match tra Milan e Napoli, arriva il commento ufficiale della società. Come di consueto sul proprio sito web è apparso un breve trafiletto (oltre ai dati relativi alla partita) che verte su un commento generale della partita. ”Non si accende lo […] Leggi tutto L'articolo Milan-Napoli, la società commenta il match: ”Si riparte da ...

Highlights Milan-Napoli : VIDEO della rete di Lozano : Highlights Milan-Napoli: il gol di Lozano nel VIDEO Highlights MILAN NAPOLI VIDEO GOL Lozano – Si è da poco concluso il match tra Milan e Napoli. Due squadre che avevano l’obbligo di tornare alla vittoria, ma che non sono riuscite nell’impresa. I partenopei si confermano una squadra ancora sottotono, tornando a casa con un pareggio […] Leggi tutto L'articolo Highlights Milan-Napoli: VIDEO della rete di Lozano sembra ...

Milan Napoli 1-1 in sintesi la partita : Milan Napoli 1-1 Risultato che non risolve i problemi di entrambe le squadre, il Milan di gioco, il Napoli un po’ per la condizione fisica di alcuni, un po’ per le note situazioni accadute. Gli azzurri si presentano al Meazza con il solito modulo di gioco il 442, ma con qualche novità. Ancelotti schiera in porta Meret, in difesa sulla sinistra Hisay, al centro la coppia è formata da Koulibaly e Maksimovic, a destra Di Lorenzo ...

Milan-Napoli finisce 1-1 - la crisi continua. Piatek esce fra i fischi | La classifica : Pioli e Ancelotti cercavano la svolta, ma non è arrivata. L’omaggio all’ex tecnico rossonero rovinato da cori contro i napoletani. Massara apre a Ibrahimovic

Milan-Napoli - altro che partita scaccia crisi : pareggio brutto fra due squadre in difficoltà. Ma forse c’è ancora speranza : Milan e Napoli si dividono un punto nell’1-1 di San Siro: serviva un risultato pieno ad una delle due per scacciare i fantasmi della crisi, ma per entrambe forse c’è ancora speranza Dopo Atalanta-Juventus, la 13ª Giornata di Serie A prosegue con un altro big match degno di nota: Milan-Napoli. Due squadre in crisi, seppur in posizioni di classifica ben differenti. I partenopei, dopo il famoso ‘ammutinamento’ contro il ritiro punitivo voluto ...

Bonaventura risponde a Lozano - fra Milan e Napoli finisce 1-1 : Milan e Napoli non vanno oltre l'1-1 a San Siro e non riescono a reagire alle recenti crisi di risultati.

Sky : Milan e Napoli portano a casa un brodino : Commento cauto nel salottino di Sky al termine di Milan-Napoli, annacquato almeno quanto quello che si è visto in campo. Sia perché la pioggia ha accompagnato tutti i 90 minuti, sia perché le due formazioni non sono riuscita ad andare oltre un pareggio quando invece avrebbero avuto bisogno di un risultato pieno per interrompere il periodo negativo Marani è convinto che questo non sia il vero Napoli «Milan e Napoli hanno portato a casa un brodino ...

Voti Milan-Napoli : Piatek delude - Lozano non sbaglia - Biglia e Elmas in affanno : Si alternano Voti alti e bassi nelle pagelle di Milan-Napoli, anticipo della tredicesima giornata di serie A che si è concluso sul risultato di 1-1. I partenopei sono passati in vantaggio con una rete di Lozano, ma i rossoneri hanno replicato già alla mezz'ora pareggiando con Bonaventura. Il pari non è un risultato che accontenta le due formazioni, che rimangono lontane dai rispettivi obiettivi. In particolar modo il Napoli, che dopo questo ...

Milan-Napoli - altro che partita scaccia crisi : pareggio brutto fra due squadre in difficoltà. Ma forse c’è ancora speranza : Milan e Napoli si dividono un punto nell’1-1 di San Siro: serviva un risultato pieno ad una delle due per scacciare i fantasmi della crisi, ma per entrambe forse c’è ancora speranza Dopo Atalanta-Juventus la 13ª Giornata di Serie A prosegue con un altro big match degno di nota: Milan-Napoli. Due squadre in crisi, seppur in posizioni di classifica ben differenti. I partenopei, dopo il famoso ‘ammutinamento’ contro il ritiro punitivo voluto ...

Milan-Napoli - nessun rilancio e nessun flop : segnano Lozano e Bonaventura - finisce 1-1 : Milan-Napoli finisce 1-1. Le reti tutte nel primo tempo: al 24′ di Lozano di testa dopo una traversa di Insigne, al 29′ di Bonaventura con un gran destro dal limite. Nella ripresa le due squadre lottano a viso aperto fino alla fine, me nessuna delle due riesce a trovare lo spunto vincente. Un risultato che serve a poco per entrambe le squadre, con il Napoli che resta fuori dalla zona Champions e il Milan che resta ancora più vicino a ...

Milan-Napoli senza vincitori : 1-1 a San Siro e nessuna svolta : Termina in parità sul punteggio di 1-1, Milan-Napoli, anticipo della 13esima giornata di Serie A disputato allo stadio 'Meazza' di Milano. Al vantaggio degli azzurri con Lozano al...

VIDEO Milan-Napoli 1-1 : highlights - gol e sintesi. Bonaventura risponde a Lozano - pari a San Siro : E’ terminata la sfida di San Siro tra Milan e Napoli, valida per il 13° turno del campionato di calcio di Serie A 2019-2020. 1-1 a San Siro tra rossoneri e partenopei. Un risultato che, nei fatti, scontenta entrambe le formazioni, bisognose dei tre punti. A passare in vantaggio sono stati gli uomini di Carlo Ancelotti, a segno con Lozano al 24′. Il pareggio dei padroni di casa è stato quasi immediato, giunto 5′ più tardi, e ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : il Milan blocca il Napoli - è 1-1 a San Siro : Secondo anticipo per la tredicesima giornata della Serie A di Calcio 2019-2020: a San Siro un Milan tutto cuore riesce a fermare l’impatto del Napoli e trova un pareggio per 1-1 al termine di un match molto intenso. Non si interrompe la crisi di nessuna delle due squadre (tante le polemiche per entrambe prima della pausa), ma l’obiettivo è quello di crescere in vista del finale del girone di andata. Tutto accade nel giro di cinque ...

LIVE Milan-Napoli 1-1 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : pareggio che fa scontente entrambe le squadre. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:57 LE Pagelle DEL MILAN: Donnarumma 6.5; Conti 5.5, Musacchio 6.5, Romagnoli 6, Hernandez 6.5; Krunic 6.5, Biglia 5 (dal 73′ Calabria 6), Paquetà 6; Rebic 5 (dal 46′ Kessie 5.5), Piatek 5 (dal 85′ Leao s.v.), Bonaventura 7. All. Pioli 6. 94′ FINITA! Milan-Napoli 1-1. 93′ Mertens da posizione invitante tira a giro ma non dà abbastanza effetto al ...