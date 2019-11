L’Europa in un mare di liquidità | il cash oltre due terzi del Pil

Fonte : ilsole24ore

(Di sabato 23 novembre 2019) I contanti depositati nei conti correnti dell’Eurozona superano 10mila miliardi. I risparmi parcheggiati sono raddoppiati dal 2005

