L’Ufficiale E La Spia | la ricostruzione del caso Dreyfus di Polanski è una lezione di

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 22 novembre 2019) GuardandoE laè difficile sottrarsi alla tentazione di istituire parallelismi tra il perseguitato militare ebreo Alfrede l’autore del film Roman. Sono note infatti le sue traversie giudiziarie legate a una condanna per violenza sessuale negli Stati Uniti del 1977 e ad altre accuse, recentissima quella d’una fotografa francese, Valentine Monnier, che ha denunciato uno stupro accaduto nel 1975. Difficile non pensarci quando lo stesso regista, nell’intervista contenuta nel pressbook del film, dice allo scrittore Pascal Bruckner che “in questa storia ritrovo momenti che io stesso ho sperimentato, posso osservare la stessa determinazione nel negare l’evidenza e nel condannarmi per cose che non ho commesso”. Alla fine però, più delle dichiarazioni conta il film. EE La, tratto dall’omonimo romanzo di Robert Harris e vincitore del Gran ...

