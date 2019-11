LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA | quarti di finale | Krajinovic-Rublev 1-6 | 1-4 doppio

Fonte : oasport

(Di venerdì 22 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALargo il rovescio diche finalmente ottiene un game nel secondo set., comunque, comanda 4-1 con due break di vantaggio e andrà a servire. Vantaggio Serbia, buona prima al centro die risposta out di. 40-40 Esagera nella ricerca della profonditàe nuova parità. Vantaggio Serbia, lungo il dritto del russo econ una chance per l’1-5 nel 2° set. 40-40 Esce di poco il rovescio del russo ed il serbo si salva per il momento. Vantaggio, cross di dritto lungolinea del russo e palla del 5-0 in questo 2° set. 40-40 Rovescio profondissimo die niente da fare per. 40-30 Ottima prima al centro die smash risolutivo del serbo. 30-30 Stop-volley micidiale diche continua a giocare sulli spaziali. 30-15 Out stavolta il dritto del russo sulla ...

