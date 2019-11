Ale uccisa sulle strisce nel Paese distratto che non vede i pedoni

Uccisa due anni fa dal patrigno e della mamma - la piccola Eve aspetta ancora un funerAle : La piccola Eve Leatherland è morta due anni fa in Inghilterra all’età di 22 mesi. Secondo quanto accertato dall’autopsia, aveva fratture su tutto il corpo provocate dalle botte e le avevano somministrato massicce dosi di codeina. La madre e il patrigno sono stati condannati, intanto la bambina non ha ancora potuto avere una sepoltura.Continua a leggere

Roma - anziana uccisa in casa : fermato il figlio della badante. Ipotesi di una rapina finita mAle : C’è un fermo per l’omicidio di una donna di 91 anni trovata cadavere ieri sera a Tolfa, vicino Roma, nella sua abitazione di Corso Italia. Si tratterebbe, a quanto apprende l’Adnkronos, di un 23enne albanese, figlio della badante dell’anziana. A emettere il fermo è stata la procura di Civitavecchia, dopo che l’uomo è stato a lungo ascoltato dai Carabinieri. La 91enne, trovata con il volto tumefatto, secondo le prime ...

Rapina finita mAle a Tolfa : uccisa la novantenne Diva Compagnucci : E’ scattato un fermo a Tolfa per l’omicidio di Diva Compagnucci. La donna di 91 anni è stata trovata morta

Alexandra Macesanu - 15enne uccisa?/ Video - zio "è viva e in Italia" - Chi l'ha visto - : Alexandra Macesanu, 15enne scomparsa in Romania lo scorso luglio: è stata rapita e uccisa o è viva e si trova in Italia? Il caso a Chi l'ha visto.

Hevrin Khalaf - attivista per i diritti umani - uccisa in un agguato in Siria nord-orientAle : Doveva recarsi ad Hasakah - nell'estremo nordest della Siria - Hevrin Khalaf, per prendere parte ad una riunione del Partito Siriano del Futuro di cui era segretaria generale, quando l'auto su cui viaggiava è stata raggiunta da diversi colpi di mitra mentre percorreva l'autostrada M4 tra Manbij e Qamishli. L'autista e un collaboratore della donna sono morti sul colpo. L'attivista per i diritti umani, invece, è stata trascinata fuori dalla ...

Il fidanzato di VAlentina - 18enne uccisa dal padre a Orta Nova : “Non avevano problemi familiari” : Strage a Orta Nova, nella provincia di Foggia, dove l’assistente capo della polizia penitenziaria Ciro Curcelli ha ucciso con la pistola di ordinanza la moglie Teresa e le figlie Miriana e Valentina di 12 e 18 anni e poi si è suicidato. Il fidanzato di Valentina: “Erano brave persone, tranquille senza problemi”.Continua a leggere

VINCENZA AVINO/ Uccisa da Nunzio Annunziata a Terzigno - Amore criminAle - : Nella puntata di Amore criminale di oggi si parlerà del caso di VINCENZA AVINO, Uccisa dal suo ex Nunzio Annunziata a Terzigno

Chi l’ha visto - il giallo di Alexandra e quell’ultima telefonata d’aiuto : uccisa o fatta prostituire in Italia? : «Mi hanno sequestrata e violentata, fate presto!». Chi l’ha visto? torna sulla vicenda di Alexandra Macesanu, la ragazza romena di 15 anni scomparsa il 24 luglio 2019. La giovane venne rapita dopo aver chiesto un passaggio in autostop a Gheorghe Dinca, meccanico 65enne di Caràcal (località situata a 140 chilometri circa di distanza da Bucarest, nella zona Sud-Ovest del Paese). Ma il giorno dopo, approfittando dell’assenza dell’uomo, ...

Scena surreAle in Germania : zebre in fuga e traffico in tilt - una è stata uccisa [GALLERY] : Scena surreale sull’autostrada A20, in Germania, a nord di Rostock: 2 zebre sono fuggite dal circo, mandando il traffico in tilt e provocando un incidente. La corsa spaventata di uno dei due esemplari è stata interrotta dall’intervento della polizia che ha sparato all’animale per evitare altri incidenti: sono falliti i tentativi di catturare l’esemplare vivo, che ha urtato anche il veicolo di una pattuglia prima che gli ...

Como - donna uccisa e seppellita in un bosco : la confessione del compagno nata durante un controllo di routine della Polizia locAle : Lo avevano fermato per un controllo casuale, pura routine, in piazzale Lugano, a Milano. Ma quando i due agenti della Polizia locale si sono avvicinati lui ha detto: “Sono stato io a farlo”. Sono maturati così la confessione e il fermo di un marocchino di 45 anni che, mercoledì pomeriggio, si è autoaccusato dell’omicidio della sua compagna, il cui corpo è stato infilato in un sacco a pelo e nascosto in un’area boschiva ...

Jessica Mantovani uccisa e gettata in un canAle nel Bresciano - indagato l'amico : Gli esami sul corpo di Jessica Mantovani, 37enne trovata senza vita in un canale tre a Prevalle (Brescia), hanno mostrato segni non compatibili con l'annegamento. La procura va avanti e indaga l'amico della ragazza, l'ultimo ad averla vista in vita. Tre mesi fa era stata trovata morta nel canale della centrale idroelettrica di Prevalle, in provincia di Brescia, e gli inquirenti, all'inizio, avevano ipotizzato un gesto estremo oppure un ...

Tragedia al parco nazionAle d’Abruzzo - orsa travolta e uccisa da un camion che è scappato : Grave perdita per il parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Un giovane esemplare di orso marsicano è stato investito e ucciso nelle scorse ore poco fuori i margini dell'area di protezione, lungo la strada statale 652, nel territorio del comune di Rionero Sannitico, in provincia di Isernia. \\L'animale, una femmina di circa 6 anni, è stato ritrovato gravemente ferito giovedì sera, intorno alle 21, ai margini della vicina statale 17, dopo una ...