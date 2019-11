Team Ineos | arriva anche Rivera | l’amico e rivale di Bernal

Ciclismo : doppio colpo per il Team Ineos - arrivano Rivera e Rodriguez : Fino ad ora, oltre a quello di Richard Carapaz, non erano arrivati grandi colpi nel ciclomercato per il Team INEOS. Lo squadrone britannico si sta attivando ora, quando stanno per partire i ritiri in vista della prossima stagione: due acquisti negli ultimi due giorni, quello dello spagnolo Carlos Rodriguez, addirittura classe 2001, e quello del colombiano Brandon Rivera. Rodriguez: “Far parte del Team INEOS è incredibile, è una squadra in ...

Giro d’Italia 2020 - ci sarà Egan Bernal? Il colombiano vuole venire ma il Team Ineos pensa a Carapaz e Thomas : Egan Bernal parteciperà al Giro d’Italia? Il vincitore del Tour de France si cimenterà con la Corsa Rosa durante il prossimo mese di maggio oppure rimanderà l’esperienza sulle strade nostrane? Questa è una delle domande che si stanno facendo i grandi appassionati di ciclismo che sperano di ammirare le gesta del colombiano da vicino, uno dei giovani fenomeni del panorama internazionale che ha giganteggiato alla Grande Boucle e che ha ...

Ciclismo - Gianni Moscon e un 2020 chiave. Il trentino ad un bivio della carriera : uomo da classiche o ottimo gregario per il Team Ineos? : Per Gianni Moscon il Campionato del Mondo nello Yorkshire è stato l’appuntamento del riscatto dopo una stagione veramente complicata, quasi deludente. Super protagonista nella prova iridata di Harrogate, chiusa al quarto posto, il venticinquenne trentino ha dato un contributo a dir poco speciale alla spedizione azzurra, facendo un egregio lavoro di gregario in pieno supporto di Matteo Trentin, poi medaglia d’argento. Una giornata che ...

Ciclismo - Rohan Dennis corteggiato dal Team Ineos. Nuova avventura dopo la lite con la Bahrain-Merida? : Rohan Dennis ha rotto il contratto con la Bahrain-Merida in seguito al discusso abbandono al Tour de France, il Campione del Mondo a cronometro ha fatto ricorso alla UCI contro la sua ex squadra e al momento non ha un contratto per la prossima stagione ma il ciclista è molto corteggiato e diverse formazioni di primissima fascia sarebbero su di lui. L’australiano potrebbe accasarsi al Team Ineos come riporta cyclingnews ma il 29enne ...

Tour de France 2020 - Team Ineos potenzialmente con quattro capitani. Gerarchie da definire e la difficile convivenza tra Froome e Bernal : Chris Froome, pochi giorni fa, ha fatto sapere che Egan Bernal, vincitore in carica del Tour de France, si è detto disposto a lavorare per lui nella prossima Grande Boucle. Il colombiano, però, dal canto suo, ieri, in occasione della presentazione del grande giro transalpino, non ha propriamente confermato quanto riferito dal compagno, ma, anzi, ha detto che gli piacerebbe molto tornare in Francia per provare a conquistare nuovamente la gara più ...