Sabatini | “Ibra ha un rapporto con Mihajlovic | ma sta valutando anche il ritiro”

Bologna - Sabatini avverte il Milan : “Ibrahimovic sta decidendo il suo futuro - faremo il possibile per prenderlo” : Il coordinatore dell’area tecnica del Bologna ha parlato del futuro di Ibrahimovic, confermando come la società farà di tutto per ingaggiarlo Il Bologna non ha nessuna intenzione di rinunciare a Zlatan Ibrahimovic, il club emiliano infatti non molla la pista che conduce allo svedese, lanciando la sfida al Milan. Tano Pecoraro/LaPresse Walter Sabatini ha parlato in occasione del Social Football Summit, presso lo Stadio Olimpico di Roma, ...