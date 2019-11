Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 21 novembre 2019) In moltissimi Paesi occidentali le forze populiste continuano ad accrescere i propri consensi. Le loro parole d’ordine sono semplici e facilmente comprensibili dalla maggior partepersone, anche le meno acculturate. Al contrario, le sinistre non sembrano riuscire a produrre un proprio ventaglio divincenti o appaiono afasiche. Molte colpe vengono attribuite, un po’ ovunque, ai capi politicivariegate sinistre. Senz’altro hanno le loro colpe ma – oggettivamente – i messaggisembrano più efficaci. Perché?Prendiamo il caso italiano. Glidi Salvini e della Meloni sono pochi, essenziali, e ripetuti da anni senza tregua in ogni occasione. Tanto che si sono ormai scolpiti nelle mentipersone. Queste “menti”, del resto, sono in questa fase storica molto malleabili perché, diciamocelo ...

HuffPostItalia : Per sbugiardare gli slogan delle destre basta farle governare - cristiansabau1 : RT @HuffPostItalia: Per sbugiardare gli slogan delle destre basta farle governare - gabrypez1 : RT @HuffPostItalia: Per sbugiardare gli slogan delle destre basta farle governare -