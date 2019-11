Pd e Civica | con sfacciataggine Raggi intima a Regione di scegliere area discarica

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 21 novembre 2019) Roma – “Dopo aver inviato le immondizie di Roma in mezza Europa utilizzando impianti e discariche di altre regioni e di altri stati oggi la sindacaha ladire allae al presidente Zingaretti la necessita’ di unaa seguito della chiusura delladi Colleferro. Non c’e’ peggior sordo di chi non vuole ascoltare. Anzi in questa vicenda la sindacaha un atteggiamento parodossale in spregio della legislazione vigente. Dopo aver creato una grave emergenza sullo smaltimento dei rifiuti ora pretende che altre istituzioni intervengano per porre rimedio ai danni provocati alla citta’ e ad AMA. Ancora oggi il sesto amministratore unico, della lunga serie nominati dalla, non e’ riuscito a dare risposte concrete sull’emergenza in atto, sulle destinazioni dei rifiuti, sull’aumento ...

DEmiliopics : RT @GalleriaNazUmbr: Questa tavola d'altare è una dei dipinti della Galleria spostati nella collezione civica dopo l'unità d'Italia a segui… - fasulo_antonio : @soniabetz1 In Calabria da soli e in Emilia-Romagna o con Bonaccini o con un candidato forte del M5S insieme ad una lista civica - UmanesimoR : RT @GalleriaNazUmbr: Questa tavola d'altare è una dei dipinti della Galleria spostati nella collezione civica dopo l'unità d'Italia a segui… -