Ex Ilva | domani vertice governo-ArcelorMittal Esuberi e scudo penale i punti chiave

Tiepidi tentativi sull'Ilva - domani il ministro Patuanelli incontra ArcelorMittal e sindacati : ArcelorMittal e sindacati si incontrano domani al ministro dello Sviluppo economico alle 15. Il ministro Stefano Patuanelli ha convocato al Mise a quanto si apprende da fonti sindacali l’ad di Mittal Italia, Lucia Morselli e i leader dei metalmeccanici Fim, Fiom e Uilm. La convocazione fa seguito alla comunicazione di recesso inviata dalla multinazionale. L’incontro ha subito ritardi anche a causa degli impegni del premier Giuseppe ...

Agorà - Lina Palmerini attacca sull'Ilva : "Quale impresa fa accordi con un governo che oggi c'è - domani forse" : Ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Rai tre, Lina Palmerini attacca l'esecutivo giallo rosso sulla vicenda dell'Ilva a rischio chiusura dopo che gli indiani di ArcelorMittal hanno ufficializzato al governo italiano la decisione di "recedere per giusta causa" e abbandonare lo stabilimento di Tarant

Ex Ilva - Renzi : “Ho idee diverse da M5s. Pronto a votare scudo penale domani mattina - ma non è causa del recesso” : “Nessuno di noi fa nascere cordate, ma se si arrivasse al recesso, se salta l’impegno di Mittal, ci va il secondo arrivato” nella gara, ovvero Jindal. Lo ha detto Matteo Renzi a margine della presentazione del libro di Serena Sileoni “Noi e lo Stato. Siamo ancora sudditi?”. “Siamo pronti a votare domattina la norma sullo scudo penale, ma sia chiaro che il recesso di Mittal non dipende dallo scudo penale. Tra ...

Ex Ilva - Salvini : Conte riferisca domani : 19.18 "In un momento di crisi economica senza precedenti, la vicenda Ilva è drammatica". Così il leader della Lega,Salvini, in conferenza stampa in Senato dopo l' addio di ArcelorMittal. In Parlamento, assicura "non permetteremo che comincino i lavori in aula se non verranno date garanzie a decine di famiglie che vivono in angoscia"."Se davvero dovessero saltare questi posti di lavoro -incalza- il governo dovrebbe dimettersi",e chiede che ...

