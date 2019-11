Esplosione Messinese, area è pericolosa

Il giorno dopo la tragedia, proseguono a Barcellona Pozzo di Gotto (ME)le operazioni di bonifica dell'interessata dalla doppiadella fabbrica di fuochi d'artificio,che ha causato 5 morti e 2 feriti gravi. L'resta infattia causa della presenza di materiale inesploso. Il Nucleo investigativo antincendi dei Vigili del fuoco è al lavoro per accertare le cause della deflagrazione. La doppiasarebbe stata causata da scintille prodotte da saldature. La procura indaga per strage colposa.(Di giovedì 21 novembre 2019)