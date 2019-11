Giornata dell’Infanzia | Ikea e Save The Children | «I bambini hanno diritto al futuro»

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 20 novembre 2019) L'infanzia in Italia e nel mondo L'infanzia in Italia e nel mondo L'infanzia in Italia e nel mondo L'infanzia in Italia e nel mondo L'infanzia in Italia e nel mondo «Marta ha sette anni e non lascia mai la mano di sua madre. La tiene sempre stretta stretta perché ha paura che sparisca di nuovo. La guarda negli occhi e non riesce a dimenticare tutte le volte che l’ha sentita piangere perché papà la picchiava. È successo così spesso che la voce grossa di suo padre, le urla e poi i pianti Marta se li porterà dentro a lungo. Perché non dimenticherà che a causa di quelle botte la sua sorellina Sara, che era nella pancia di mamma, non c’è più». Marta è solo una dei quasi 5oomila minori (stimaThea partire dai dati Istat diffusi nel 2015) che in Italia, negli ultimi cinque anniassistito a situazioni di violenza domestica ai danni delle loro mamme. Troppi. Per ...

