Asteroidi in arrivo il 20 novembre

Fonte : gqitalia

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Tresono attesi vicino alla Terra il 20. Vicino si fa per dire. La Nasa sta seguendo la loro triettoria, ma il fatto che due di essi siano stati individuati solo lo scorso fine settimana lascia capire quanto sia complessa l'osservazione dei cosiddetti Neo – Near Earth Objects, gli oggetti che si avvicinano a distanza di allerta al Pianeta. Il più grande (48-110 metri), denominato 2019 UK6, è stato avvistato il 24 ottobre e dovrebbe transitare alle 6.20 ora di Greenwich mercoledì (che da noi sono le 7.20) alla velocità di 27.900 km/h. Appartiene al gruppo diAmor che passano tra la Terra e il Sole con un'orbita che sfiora quella terrestre senza intersecarla in alcun punto. GliAmor, il cui raggio orbitale medio è compreso tra quello della Terra e quello di Marte e il cui perielio è leggermente fuori ...

