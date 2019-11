“Sarri Il rosso | l’azzurro | il bianconero” | stile | carriera e filosofia di un allenatore

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 novembre 2019) È appena uscito per Edizioni inContropiede il libro del caposervizio di Mediaset Andrea Cocchi (116 pagine, 15,50 euro), che racconta la scalata del tecnico toscano dai bassifondi del pallone alla Juventus, passando per Londra. Filo? La coerenza in un’idea di gioco, in un modo di concepire il calcio e la vita. Eccone un brano per gentile concessione della casa editrice: La partita è bellissima, sembra una pubblicità del calcio inglese. Stadio pieno, cori, sciarpe, bandiere al vento, capovolgimenti di fronte, aggressività, spettacolo. Su un campo perfetto due squadre con dei colori da partita di Subbuteo: rossi da una parte e blu dall’altra. È fine settembre. Non piove, non c’è vento, non fa freddo e qualche luogo comune in meno non rovina la storia. Il modo di giocare delle due squadre non è quello dei tempi del kick and run, lodi gioco che è durato almeno un secolo da ...

